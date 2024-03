Vies saturades i mal senyalitzades

[Josep Mercadé, periodista]

Aquesta Setmana Santa, el turisme torna a desbocar-se. Ho deia aquest diumenge el president, Pedro Sánchez, a València amb una frase que recordava aquella “España va bien” del president José María Aznar. Però el que no va són les vies d’alta capacitat com l’AP-7, que des de l’alliberament dels peatges estan saturades de camions.

No tinc cap intenció de criminalitzar-los. Aquest sistema de transport respon a un determinat model de desenvolupament que difícilment podem canviar. Però l’increment dels vehicles pesants pel traçat d’autopista que connecta amb la frontera ha fet augmentar la sinistralitat.

Probablement, els dies de més mobilitat d’aquesta Setmana Santa els camions no hi podran circular. Però la resta de jornades aquests vehicles es mouen d’un carril a un altre i provoquen més d’un ensurt als conductors de turismes. A prop de casa nostra, a la B-30, la situació encara és més accentuada, ja que la densitat de trànsit fa que en determinats moments resulti molt complicat circular-hi.

Es parla de la vinyeta, però el govern espanyol de moment no mou fitxa mentre aquestes antigues vies de peatge es van degradant i requerirà fortes inversions. I ara disposem d’una nova connexió entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat a través de la B-40. El traçat encara té una intensitat de trànsit baixa. Però tot indica que a la llarga s’incrementarà. Aquest tram és un exemple de mala senyalització des de l’autopista C-58. Com que no indica que és possible incorporar-se a l’autovia A-2, és fàcil seguir cap a la C-16 direcció Manresa. Si això passa, ja no es pot sortir fins a Sant Vicenç de Castellet pagant, és clar, el corresponent peatge.

No sabem si això és una venjança de la Generalitat, de qui depèn la C-16, pel retard de les obres de construcció de l’estratègic túnel d’Olesa de la B-40. És molt fàcil seguir direcció Manresa i després renegar a cor què vols davant la impotència de corregir el rumb. És trist que la senyalització encara continuï sent l’assignatura pendent a les nostres xarxes viàries. En el cas de la B-40, a més, encara estan en obres els enllaços amb Terrassa i la carretera de Martorell, la qual cosa encara ho complica una mica més.

En aquest context sorprèn que ara, just convocades les eleccions, la consellera de Territori anunciï la bonificació a la tardor del 100% en els viatges d’anada i tornada en 24 hores per la C-16. Dependrà del nou govern que surti de les eleccions que aquesta mesura no sigui un brindis al sol.