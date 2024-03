Els veïns i comerciants de l’Eixample, al costat de l’immoble que havia ocupat durant l’última dècada L’Obrera, coincideixen en un missatge: “l’edifici no es pot quedar com està”. Diferents veus a l’indret expliquen que l’estat de l’obra, a mig enderrocar, genera preocupació i, des del punt de vista comercial, ha reduït l’activitat al barri.

“Fa uns dies que s’observa menys moviment“, detecta el propietari del bar DeLuxe, a pocs metres del lloc on fa un parell de setmanes es consumava el desallotjament. Curiosament, l’establiment va esdevenir punt de descans d’alguns dels agents que es van desplegar a la zona -per ordre judicial- el passat 13 de març. “Van acordonar tot el carrer i no deixaven passar gent. Això ens va perjudicar perquè no teníem clients, però alguns policies van fer el cafè aquí”, confessava com a anècdota d’una jornada que va provocar incertesa entre els més habituals de l’avinguda de Barberà i els voltants.

També va viure l’escena de ben a prop la Maria, que des de la floristeria que hi ha en el local contigu expressa el seu desig que el panorama canviï. “S’ha d’acabar d’enderrocar, per fer el que sigui. Siguin immobles o, almenys, per tenir un solar. Tal com està, pot provocar algun problema”, sintetitza.

Tancament per evitar riscos

En les últimes hores, tota la façana de l’edifici, a mig demolir, ha quedat coberta per una tanca metàl·lica de color vermell que evita que s’hi pugui entrar. Els operaris que col·locaven el material dimarts detallaven que l’objectiu és evitar riscos i millorar la seguretat en el més pròxim al carrer, deixant una distància prudencial per si hi hagués algun despreniment de runa.

En aquest sentit, algunes veus admeten que han vist moviments els darrers dies, especialment a les nits. “Ha entrat gent a l’interior a buscar-hi coses i és un perill. No passa res, fins que passa una desgràcia”, advertia el Julio, que viu a poques passes del lloc i va presenciar tot el desallotjament.

Incertesa sobre el futur de l’espai

“De la mateixa manera que s’ha decidit executar el desnonament i començar la demolició, ara s’ha de fer un pas més. No es pot mantenir en aquest estat durant mig any sense que la propietat faci res”, remarquen els veïns, encara expectants per veure com evoluciona ara aquest punt del barri. “Ens va sorprendre molt perquè no hi havia cap avís. Va ser de matinada i a primera hora es va perimetrar tota la zona i això ens va sobtar molt”, recorda l’Anna Mas, que afegeix: “que decideixin què volen fer-hi”, diu.

De moment, fonts municipals remarquen que el tancament de les últimes hores s’ha fet per protegir el recinte i poder iniciar l’enderroc definitiu, tot i que des del consistori no poden apuntar terminis. De fet, l’edifici és propietat de la constructora Nedax, que és qui haurà de fixar el destí del lloc. Mentre es defineixen els següents passos, la gent del barri urgeix a una resposta ràpida per evitar que l’estampa d’un bloc en runes es perpetuï a l’emplaçament.