Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat està marcada en les últimes hores per qüestions tan diverses com l’amiant a les escoles de Sabadell o el patrimoni de la ciutat. Repassem les notícies publicades al Diari.

L’any 2012, el PIB per habitant de Sabadell se situava als 20.000 euros. Segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), del passat 2022, el producte interior brut per sabadellenc s’ha enfilat fins als 25.300 €, un 15,5% més que l’any 2018 i quatre punts per sobre al tancament de l’any de la pandèmia (2020).

Les tanques encara marquen que les obres no han finalitzat, però alguns veïns ja han inaugurat el nou espai de cal·listènia que s’ha instal·lat a la llosa de la C-58c –la ronda Oest–, entre els barris de Can Llong i Castellarnau. El veïnat espera la seva finalització des de principis d’any, però les obres no s’han acabat.

Fa més de 10 anys que la font de la via Alexandra, a Can Rull, no funciona perquè està espatllada. Està situada ben a prop de l’escola Andreu Castells i, des de l’associació de veïns del barri, insisteixen que es desencalli aquest tema el més aviat possible. Però des de l’entitat veïnal reclamen una font ornamental nova, més atractiva que l’actual.

Educació farà efectiva la retirada de l’amiant a cinc centres educatius de Sabadell aquest estiu. Concretament, se substituiran les cobertes de fibrociment de les escoles Ribatallada, Samuntada, Juan Ramon Jiménez, Roureda i Floresta. Una qüestió que el curs passat va aixecar molta polseguera, ja que a última hora la Generalitat va posposar les obres, encara que s’havia compromès a iniciar-les durant l’estiu de 2023.

Encara que ara soni estrany i segurament molts sabadellencs no ho saben, Sabadell va tenir una presó durant una mica més de set dècades. L’edifici estava ubicat just al davant d’on actualment hi ha l’estació d’autobusos de Sabadell Centre, en una gran extensió on hi ha els actuals carrers Tres Creus, Alfons Sala i Covadonga, a l’altura de la Plaça Clara Campoamor.