Descobrint Whatsapp: cinc coses que no sabies que es podien fer

Que WhatsApp sigui utilitzat per la majoria de ciutadans no vol dir que sigui senzill o que se’n coneguin totes les seves funcionalitats. Al contrari, segurament té moltes opcions que encara no coneixes i que et poden ajudar a aprofitar al màxim la popular aplicació. En més d’una dècada d’existència, ha passat de ser una eina que només permetia enviar missatges de text a evolucionar gradualment i oferir nous serveis als seus usuaris.

Recentment, l’app de Meta ha incorporat noves funcions a WhatsApp. Algunes d’aquestes funcions han passat totalment desapercebudes, ja que s’han integrat a l’aplicació sense avís previ als seus consumidors. Intentem buscar alguns dels secrets que amaguen les darreres novetats.

Enviar fotos i vídeos en alta definició

Per acabar amb la baixa qualitat que caracteritza l’aplicació de Meta a l’hora de passar contingut multimèdia, s’ha millorat la resolució i ara es poden enviar en alta definició (HD). Es pot fer augmentant la mida de les imatges, però de manera moderada. Així, si busques la màxima qualitat en les teves fotos i vídeos, sense renunciar a la comoditat, el que has de fer és enviar el contingut audiovisual a través de l’aplicació i, un cop enviat, fer clic a la fila superior que apareix sobre la foto o el vídeo. Allà trobaràs l’opció per seleccionar HD.

WhatsApp múltiple

Molts usuaris han anat comentant necessitats detectades amb l’ús de WhatsApp. Ara, l’eina permet ara utilitzar l’aplicació en diversos dispositius sense que el telèfon mòbil principal hagi d’estar connectat a internet tot el temps. Aquesta funció possibilita l’ús de l’eina en aparells electrònics secundaris, com podrien ser una tauleta o un rellotge intel·ligent, a més d’un ordinador.

Amb aquesta decisió, Meta ha apostat per millorar tant la usabilitat de l’aplicació com les seves opcions, ja que anteriorment no era possible utilitzar WhatsApp en molts smartwatches. Tanmateix, per mantenir la connexió amb altres dispositius, l’aplicació et demanarà que et connectis al telèfon principal cada dues setmanes aproximadament.

Compartir pantalla

L’opció de compartir pantalla, sens dubte, està sent una de les més valorades pels usuaris. Aquesta funcionalitat pot ser utilitzada per diverses finalitats del dia a dia. Per accedir a aquesta opció, cal iniciar una trucada de vídeo dins de l’aplicació. Una vegada dins, simplement cal clicar a la icona del mòbil situada a la secció de botons de la pantalla de la trucada, segona a l’esquerra. És important recordar que aquesta funcionalitat, com la resta, està disponible tant en la versió mòbil com en la de l’ordinador.

Missatges de vídeo

Una de les novetats més destacades són els missatges de vídeo, una funcionalitat similar als missatges d’àudio, però amb imatges. Aquests missatges tenen una forma circular quan es reben, similar al que passa a Telegram. Per enviar un missatge de vídeo, només cal mantenir la icona dels missatges d’àudio fins que aparegui una càmera de vídeo. Després, només cal mantenir premuda de nou la icona i a partir d’aquí ja es podrà gravar el missatge de vídeo.

Aquesta funció va agafar moltes persones per sorpresa, veient-se involucrades en l’enviament de clips audiovisuals sense voler. En cas que no es vulgui tenir, es pot desactivar aquesta opció al panell d’ajustos de l’aplicació.

Avatar animat en forma d’adhesius

Fa temps que Whatsapp permet la creació d’un avatar propi, que també es pot utilitzar en altres aplicacions com Facebook, i ara, a més, aquests avatars són animats. Això vol dir que es mouen i transmeten emocions. Primerament, però, cal crear i personalitzar l’avatar com desitgem. Un cop fet, apareixerà a la part superior de cada secció. Cal tenir en compte, però, que els moviments que realitzen són senzills. Pel que fa al procediment d’enviament, és el mateix que quan enviem un avatar pla, de la nostra imatge, però ara amb moviment.