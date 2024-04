Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Diem adeu a la Setmana Santa, amb l’actualitat de Sabadell farcida de notícies rellevants. El futur d’alguns espais clau de la ciutat, a debat.

La Rambla de Sabadell és un dels principals punts que formen l’eix central que ressegueix la ciutat de nord a sud. El seu futur, però, està estrictament lligat al que passi al seu voltant, tant al passeig de la Plaça Major –reformat recentment–, el passeig de Manresa, la via de Massagué i l’avinguda de Barberà. Però les receptes sobre com encarar els pròxims anys són ben diferents segons a qui se li pregunti.

En les últimes hores, una veïna de Can Llong ha alertat de la manca de respecte d’alguns veïns que no recullen els excrements del seu gos. Segons explica la Neus, la situació es viu sobretot al voltant del parc d’Odessa, a l’avinguda d’Estrasburg.

L’empresa Mémora ha tancat l’oficina que va obrir fa menys d’un any a Sabadell, al carrer de Jovellanos, davant del Mercat Central. La companyia havia aterrat a la ciutat a principis de maig de l’any passat amb l’objectiu de fomentar la llibertat d’elecció de les famílies en la prestació dels serveis funeraris, que fins aleshores només operava Torra S.A.

Joan Murtró i el Club Esportiu Mercantil sempre aniran junts. Van forjar una història extraordinària durant 40 anys. El coneixien com l’entrenador o el Ferguson del futbol base sabadellenc. És gairebé impossible trobar històries com la del Joan Murtró, qui només va tenir un club en la seva extensa trajectòria a la banqueta: el CE Mercantil, del qual era el president d’honor.

La Primera Federació s’hauria d’acostar al futbol professional. Això deien. En algunes coses, com el nivell competitiu, s’ha fet un pas endavant, però hi ha altres aspectes que necessiten una urgent revisió. L’afició del Centre d’Esports ha passat de viure un partit en un escenari de Champions, com Riazor, a fer-ho des d’un pàrquing exterior a Fuenlabrada.