Tal com marca la tradició, per 21a edició, el Puig de la Creu es va tornar a aplegar el passat Divendres Sant diversos visitants per viure una de les jornades especials al cim vallesà. Més d’un centenar de persones van pujar fins a l’església, que va obrir les seves portes amb motiu de la Trobada de Primavera.

La capella va ser la seu de diverses activitats. No van faltar els Cants de la Passió pel Cor de Cavallers, dirigits per Clara Martí, i una lectura dramatitzada dels textos evangèlics. També va haver-hi esmorzar auster per als assistents, que van poder viure una ofrena de llànties i entregar donatius que es lliuraran a Càritas Parroquial.

La cita va servir alhora per veure el projecte de transformació de l’entorn de l’edifici. El camí d’accés quedarà redefinit en les pròximes setmanes, amb la construcció d’un mur al voltant del recinte que ja és visible a l’emplaçament.

L’objectiu, detalla el propietari, Gener Martí, és conservar al màxim el patrimoni arquitectònic i evitar que es faci malbé. L’obra ha d’entrar ara en una nova fase, que es preveu que finalitzi a tot estirar durant la segona quinzena de maig. En aquests moments, precisa ell mateix, la zona més alta ja es troba restringida, intransitable pels treballs que s’hi estan fent.

La previsió és que abans de l’estiu es pugui habilitar un espai uns dos metres més avall que serviria com una espècie de mirador, significant així el nou punt més alt de la muntanya per als excursionistes i visitants.