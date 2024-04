A capses de cartró a les portes del refugi d’animals de Sabadell o abandonats a ple carrer. La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell denuncia l’abandonament de més d’una desena d’animals – cadells de gossos, gats i una cobaia– durant els darrers dies, coincidint amb els festius per Setmana Santa. “Amb l’arribada de vacances, es disparen els abandonaments”, explica Meritxell Vila, responsable d’adopcions del refugi d’animals.

El passat dilluns, van deixar a les portes del refugi una ventrada de cinc cadells de gossos, xops per la pluja. Després de passar les corresponents revisions veterinàries, els cadells es troben a una casa d’acollida fins que es puguin donar en adopció – amb dos mesos i mig de vida– previsiblement, d’aquí un mes. Ahir, van arribar-ne quatre cadells més. Pel que fa a gats, la darrera setmana, el refugi n’ha rebut cinc. I també una cobaia.

A l’espera de dades oficials, des de la protectora alerten d’una caiguda de les adopcions i increment de les arribades a les gàbies del refugi. “Els cadells són els que més fàcil ho tenen, els gossos adults ho tenen molt més complicat per trobar família”, sosté Vila, que assegura que hi ha un degoteig constant d’entrades d’adults a la protectora.

Els responsables del refugi fan una crida a la castració per evitar l’abandonament i demanen ajuda als sabadellencs: anima a ser socis de la protectora (6 euros al mes) o teamers (1 euro al mes). Actualment, el refugi compta amb 362 teamers i 26.375 euros recaptats. També demanen ajuda amb la compra solidària de llaunes per a gats i cadells a Gosigat, que porta les donacions d’aliments a les instal·lacions. “Necessitem llaunes per als més petits”, asseguren.

A finals de 2023,288 animals vivien a recer dels patis de la Lliga Protectora, 149 gossos –la majoria adults o races potencialment perilloses (GPP)— i 135 gats. L’any passat, amb dades fins a octubre, les adopcions van caure un 17,8%, al ritme que queia també l’abandonament d’animals (-18,5%)

I és que el 2022 es van registrar les pitjors dades de la darrera dècada, amb pràcticament un miler de gats i gossos (947) que entraven a la protectora d’animals. L’any 2022, però, també 769 animals van trobar llar.