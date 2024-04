Nova baralla a les portes d’un bar a Sabadell

Segon incident en pocs dies de diferència a les portes d’un bar de Sabadell. El nou cas va tenir lloc al carrer de la Serra d’en Camaró, al barri de Can Rull, on es va desencadenar una baralla que va implicar diverses persones. Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, es va identificar diverses persones en el succés, tot i que no hi ha cap detingut. Fins al lloc també es va desplaçar la Policia Municipal.

És el segon succés amb característiques similars en menys d’una setmana. El darrer fet va tenir lloc el passat diumenge, a Sol i Padrís. En aquest cas, també amb la intervenció de Mossos i Policia Municipal, una persona va ser detinguda per tenir una ordre de detenció pendent. Un dels implicats va patir lesions lleus.