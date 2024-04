Atrapats en el rescat del pàrquing

Des de la inauguració del nou passeig de la Plaça Major, a finals del 2022, la ciutadania de Sabadell ha pogut gaudir del nou espai central. Ha estat un element decisiu per revitalitzar una zona que va estar massa temps –més d’una dècada– en un estat provisional i decadent. Avui continuem amb una sèrie d’articles sobre el futur de l’espai públic de la ciutat parlant de la via Massagué, tal com vam fer amb la Rambla a principis d’aquesta setmana. Conversant amb els comerciants i els veïns, que sempre tenen bones idees. Una altra cosa és que siguin concebibles amb els diners limitats de l’Ajuntament.

El Govern municipal condiciona la possible reforma de la via Massagué al pàrquing unificat sota el Passeig. Tot torna al Passeig, però aquesta vegada sota terra. Els comerciants del passeig Manresa estan preocupats per l’estancament del projecte. És lògic. Fa anys que veiem aquesta rampa que no porta enlloc, plena de grafits.

Marta Farrés volia inaugurar el pàrquing nou del Passeig, unint el de Doctor Robert i el que no està acabat, el 2024. Això va dir fa tres anys, però la realitat ha estat crua. Per aconseguir aquest objectiu necessita acabar abans d’hora la concessió vigent de l’aparcament de Doctor Robert, a les mans de Saba. Això vol dir pagar un rescat, l’Ajuntament ha fet diferents ofertes i Saba no ho accepta. La defensa a ultrança dels interessos de la concessionària fa que aquest equipament no pugui avançar. Esperem que les parts cedeixin i hi pugui haver una entesa raonable per a tothom, en benefici de la ciutadania.