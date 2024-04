Mentre l’edifici ocupat durant gairebé una dècada continua en runes després de l’inici de l’enderrocament, els membres de L’Obrera han continuat amb la seva activitat. Gairebé un mes després del desallotjament del centre social, a l’avinguda de Barberà, l’esperit dels seus integrants es manté. “Malgrat l’adversitat, L’Obrera ha trobat la solidaritat de diverses entitats de la ciutat que s’han ofert per acollir temporalment les activitats que tradicionalment s’hi duien a terme”, explica el col·lectiu a través d’un comunicat.

Per exemple, detallen membres de l’organització, les classes d’idiomes i repàs escolar es continuen realitzant a l’Associació de Veïns de l’Eixample, mentre que els tallers de lectura i escriptura han trobat un nou espai al Casal de la Creu Alta El Tallaret i a la Llibreria Malapeça. “Aquesta mobilització mostra la fortalesa i l’enginy comunitari davant els desafiaments”, expressen.

Pel que fa als actes culturals, els membres del centre han decidit traslladar-los a les portes de l’Ajuntament per mostrar que l’activitat no s’atura. “L’acció no només busca visibilitzar la falta d’espai, sinó també exigir responsabilitats i solucions a llarg termini per a espais comunitaris a la ciutat”, defensen.

Assemblea al Tallaret per trobar un nou espai

Aquest dissabte hi ha convocada una assemblea oberta al Tallaret que esperen pugui servir com a punt d’inflexió. “La trobada té dos objectius. Plantejar una continuació de l’espai i el projecte, però també com es pot reenfocar. Aprofitem la conjuntura actual per organitzar una assemblea on participin tots els usuaris i col·laboradors, però també gent nova. Hem anat a diferents barris, a la UAB, per informar del projecte. Volem convidar a participar agents de la ciutat i l’activisme”, explica Marina Jiménez, membre del col·lectiu. Serà, diu, una assemblea molt oberta on tenir l’oportunitat de donar continuïtat i atendre totes les veus. “Volem respondre a la pregunta de què volem fer”, remarca.

En la cita es decidirà col·lectivament el futur i el nou espai físic de L’Obrera. Des de l’entitat, doncs, fan una crida a tots els col·lectius, associacions de veïns i persones a títol individual a participar en aquest esdeveniment, que tindrà lloc en les pròximes hores.

🤝ASSEMBLEA OBERTA🤝

🗓️Dissabte 06🗓️

📍TALLARET📍

⏰11:00⏰

I que cremin totes les excavadores 😎🔥 pic.twitter.com/dd42geExAo — L’Obrera (@l_obrera) April 2, 2024

“L’Obrera demostra que, malgrat els obstacles, la voluntat comunitària i el suport mutu poden obrir camins i crear solucions innovadores per continuar la seva valuosa tasca social, cultural i esportiva”, conclouen en el seu comunicat.

Preocupació de veïns i comerciants

En els últims dies, veïns i comerciants de la zona de l’avinguda de Barberà expressaven el seu malestar per l’estat de l’edifici, que es troba a mig demolir. Els propietaris de negocis de la zona alerten que la imatge del bloc ha fet baixar l’activitat en aquest entorn.

Les veus reclamen a la propietat, la constructora Nedax, que agilitzi els processos per definir què es farà amb l’edifici. Mentrestant, l’Ajuntament sosté que en tractar-se d’una propietat privada, no pot fixar els terminis per a una resolució satisfactòria a l’indret.