Les notícies destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba farcida de notícies rellevants en aquest tram final de setmana. Repassem algunes de les informacions destacades.

Sabadell preveu recuperar 1 hm3 d’aigua freàtica l’any i, per això, la setmana que ve començaran obres de canalització per fer-ho possible. L’Ajuntament i Aigües Sabadell han presentat aquest dijous en roda de premsa al consistori el calendari d’actuacions previstes, que comportaran una inversió d’uns 890.000 euros, el 56% dels quals subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Trobar aparcament entorn del Club Tennis Sabadell es converteix sovint en una odissea per als veïns de la zona i usuaris habituals de les instal·lacions. Si bé la instal·lació esportiva és el destí de molts vehicles, la proximitat a habitatges i a les múltiples empreses que hi ha a l’Eix Macià, la ronda de Zamenhof i la ronda de Ponent fa que s’hi concentri un gran volum de conductors que busquen aparcament.

Mai Sabadell havia atresorat una exposició com aquesta i, probablement, serà irrepetible. En el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2024, el Museu d’Art acull Ordre i Desordre del Món, en què la col·lecció pròpia es barreja amb la de la Fundació Banc Sabadell, que l’ha cedit per a l’ocasió.

La Gran campana d’Antoni Tàpies instal·lada al racó del Campanar ha quedat tancada sine die per manteniment. Es revisarà pròximament per determinar si s’hi ha d’actuar i com. De moment, queda encerclada per tanques metàl·liques.

El 4 d’abril de l’any 1943 sempre serà una data molt rellevant i recordada en la història del Centre d’Esports Sabadell. Aquell dia de fa exactament 81 anys, l’equip arlequinat aconseguia per primera vegada l’ascens a la Primera Divisió, després de superar a l’Sporting de Gijón a la vella Creu Alta per un contundent 5-2.