ERC fa via cap a les eleccions del 12-M en un acte a la plaça del Gas

Esquerra Republicana ha aplegat aquesta tarda una quarantena de persones a la plaça del Gas en el marc d’un acte de precampanya electoral abans dels comicis del 12 de maig. El portaveu i regidor d’ERC Sabadell, Gabriel Fernández, ha presentat la jornada, que ha comptat amb parlaments dels diputats al Parlament de Catalunya Najat Driouech i Juli Fernández; i de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Els representants de la formació han demanat el vot a la ciutadania “per continuar construint una via que ja hem construït”. Tot, repassant fites sabadellenques que, segons han apuntat, s’han aconseguit gràcies a l’executiu republicà, com el frontal Gran Via del Taulí o la construcció de l’escola Virolet.

Per la seva banda, Verge, que ocupa la vuitena posició a les llistes, ha reivindicat que l’actual govern d’ERC ha estat el primer a articular un departament d’Igualtat i Feminismes que vetlli pels drets de les dones, les persones LGTBI i les persones migrades, entre altres. Més enllà de la seva àrea d’actuació, ha celebrat que “hem aconseguit la Catalunya dels rècords: tenim la taxa d’atur més baixa, més inversió en esport i cultura que mai, més aposta que mai per la llengua catalana o les llistes d’espera als hospitals més baixes dels últims 15 anys.”