El foc i la percussió arriben a Castellar

Castellar es prepara per celebrar La Triforca, un gran espectacle de foc i percussió organitzat pels Diables de Castellar. L’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte, amb foc, espases i forques com a grans protagonistes. La cita servirà per escenificar la història de la Víbria, “una bèstia que l’exèrcit de la mitja lluna va deixar a les muntanyes per atemorir a la població”, anuncien des de l’entitat.

La celebració arrencarà a la tarda amb una cercavila pel Casc Antic de la mà de les tabaleres. El recorregut s’iniciarà a l’Era d’en Petasques, poc després de les sis. La comitiva baixarà posteriorment fins a la plaça Major cap a les 20 hores, on es continuarà l’espectacle per a tots els públics.

Com a fi de festa, els Diables han organitzat un sopar popular que tancarà al carrer de Colom a partir de les 22 hores amb música de discjòqueis locals.