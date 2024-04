ERC Sabadell vol destinar a l’educació els diners que l’Ajuntament s’estalvia de les beques municipals de material escolar

ERC Sabadell proposa que el govern local PSC-Junts continuï destinant a polítiques educatives el mig milió d’euros –aquest curs, 518.000 euros– que s’estalviarà cada any d’ara endavant per la decisió de suprimir les beques municipals de material escolar. Els republicans demanen que l’executiu municipal mantingui aquests recursos dins el pressupost de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, i que els inverteixi en programes formatius: activitats extraescolars, plans educatius d’entorn, combatre l’abandonament escolar, casals d’estiu o rehabilitació d’escoles.

El portaveu d’ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha afirmat que “estem orgullosos que el govern republicà del president Pere Aragonès hagi recuperat aquest curs les beques de material escolar retallades pel govern del senyor Artur Mas perquè això tindrà un impacte molt gran”. El govern va excusar la decisió de suprimir les ajudes amb el fet que l’informe negatiu per part d’intervenció municipal no permet continuar proporcionant aquest ajut. “No es competència nostra”, va reblar el tinent d’alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, que va afegir que “quan la Generalitat va deixar de fer aquests ajuts a primària i secundària, l’Ajuntament va fer un pas endavant i va assumir competències que no li tocaven”.

Per la seva banda, la regidora d’ERC Sabadell Sílvia Renom ha assegurat que “no ens podem permetre el luxe que aquest mig milió d’euros anuals del pressupost municipal vagin a parar a una altra cosa; cal continuar dedicant-los als estudiants de Primària i d’ESO de la nostra ciutat”. La segona edició del val escolar del govern de la Generalitat arribarà el curs 2024-2025 a més de 24.000 alumnes de Sabadell; es tracta, en concret, de 24.198 infants i joves: 15.905 de Primària, 8.067 d’ESO i 226 d’educació especial, segons dades del Departament d’Educació. Aquests més de 24.000 estudiants sabadellencs rebran, en total, 1,45 milions d’euros del govern català.