Joan Monràs marxa cap a Madeira per afrontar un ambiciós objectiu

Un nou repte. El corredor sabadellenc Joan Monràs ha deixat enrere els últims contratemps i torna a posar-se objectius força ambiciosos per aquesta temporada de llarga distància. De moment, aquest diumenge marxa cap a Madeira per participar en una de les proves mítiques d’aquesta disciplina d’Ultra Trail.

Es tracta de la ‘Madeira Island Ultra Trail’ a l’illa portuguesa que promou el club de Montaña Funchal en diferents recorreguts i distàncies. El Joan Monràs participarà en la més exigent, la de 115 quilòmetres i 7.100 metres de desnivell positiu.

La prova s’inicia el divendres 26 a la nit, però el sabadellenc ha volgut viatjar abans per adaptar-se a les circumstàncies del circuit i la meteorologia de la zona, molt humida. “Podré fer alguns entrenaments i conèixer una mica més l’escenari”, explica.

Pensant en Califòrnia

D’aquesta manera, el Joan es podrà treure l’espineta de la seva absència en la Transgrancanaria que tenia previst fer. Un atropellament el va deixar fora de combat. “Va ser una llàstima perquè em feia molta il·lusió participar en aquesta prova. Per sort, només van ser algunes ferides i em vaig poder recuperar amb facilitat”, diu.

Ara, afronta aquesta cita, coneguda popularment com la ‘Miut’, amb una gran motivació i un objectiu concret: “aconseguir la classificació per la Western States 100 Miles de Califòrnia. Mai he participat i em fa una especial il·lusió”. Per assolir-ho, té clar que haurà d’acabar “entre els 20 primers de la classificació general. Penso que serà suficient per accedir en la meva categoria a la prova de Califòrnia”.

Tot plegat, amb una previsió que apunta a les 16 o 17 hores per completar els 115 quilòmetres, molts dels quals de nit. “És un recorregut molt boscós i de natura i això pot fer canviar radicalment les temperatures. Caldrà estar preparat”. Després de Madeira, vindrà la Vall d’Aran (163 quilòmetres) per assegurar el bitllet per la mítica Montblanc (Chamonix) del 2025.