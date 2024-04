Les reaccions i imatges de la setena Champions de l’Astralpool

Històriques una vegada més. L’Astralpool ha esmicolat l’Olympiacos a la final de la Champions i ha aixecat el seu setè títol de la màxima competició continental. “Hem fet una ‘Final Four’ espectacular. En defensa hem estat molt bé, les hem tingut molt controlades en tot moment i en atac també hem estat encertades”, afirma el tècnic David Palma.

I és que el partit del Club Natació ha estat de campiones, gestionant cada moment i cada situació com tocava fins a arribar al triomf. “Aquest equip no es cansarà mai de guanyar. La complicitat, la química i l’ambició és el que més treballem. Perquè estan jugant a waterpolo, però també per la seva companya”, destaca Palma.

Una de les grans protagonistes dels dos partits de la ‘Final Four’ ha estat una de les poques que s’estrenava en una cita d’aquestes característiques: Sofia Giustini (4 gols a la semi i 5 a la final). “Tenim un sistema molt marcat i totes les jugadores que venen senten aquesta ambició i ganes de guanyar que transmeten les més veteranes. Una de les coses que més destaquem és el no tenir por. Ho veiem en la Sofia, però també en jugadores joves de la casa com Irene Casado”, admet el tècnic.

“Si m’ho haguessin dit fa un any, o fins i tot aquest matí, no m’ho hauria cregut”

La mateixa Giustini, visiblement emocionada al final del partit, ha remarcat la importància del que han assolit: “Estic molt contenta i orgullosa de tot l’equip i d’estar al Sabadell. Era la meva primera ‘Final Four’ i ha estat màgic”. Sobre el seu gran protagonisme a la final la italiana ha afirmat entre riures que “si m’ho haguessin dit fa un any, o fins i tot aquest matí, no m’ho hauria cregut”. Una nova fita històrica per a un Astralpool que amb aquesta setena Champions ja es queda a només una de l’Orizzonte, que és l’equip més llorejat del torneig.

