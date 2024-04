Millores a la carretera entre Castellar i Sant Llorenç

Les millores a la carretera que connecta Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall han estat una reivindicació constant entre els conductors que hi circulen. Ara, el Departament de Territori ha adjudicat la redacció del projecte constructiu del condicionament d’aquest tram de la B-124 entre els dos municipis vallesans.

El projecte definirà les actuacions necessàries per a millorar la seguretat viària i les condicions per a la conducció d’un tram que cobreix al voltant d’uns 12 quilòmetres. Els treballs de redacció s’han adjudicat per un import de 182.000 euros, amb un termini de 10 mesos.

El projecte inclourà actuacions, valorades en 4 milions d’euros, que consistiran principalment en la renovació del ferm al llarg del tram, la construcció de cunetes transitables per a donar un sobreample a la carretera i la millora de dos encreuaments, amb la carretera BV-1249. Així mateix, es milloraran els accessos a les urbanitzacions existents en aquesta zona, com ara Sant Feliu del Racó.

D’altra banda, l’actuació preveu incloure altres tasques com ara mesures de pacificació de la travessera de Castellar del Vallès, millores de la visibilitat en revolts, adequació de les parades de bus mitjançant els corresponents apartadors, millores en la senyalització vertical i horitzontal i l’abalisament i instal·lació noves barreres de seguretat.