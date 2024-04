El sector empresarial, sobre l’augment del 14% a la factura de l’aigua: “Un encariment dels costos mai és una bona notícia”

Aquest passat dilluns, el ple municipal, amb els vots del govern PSC i Junts, va donar llum verda a l’augment del preu de l’aigua, a partir del juny. Aquest encariment arriba després que el sistema Aigües Ter-Llobregat, que abasteix Sabadell, augmentés un 30% el preu del cànon d’aigua, des del gener d’enguany. En xifres, el preu del metre cúbic d’aigua passarà d’1,32 € a 1,51 euros.

Sobre aquest increment en el preu, el sector empresarial coincideix a dir que mai és una bona notícia, quan s’ha de parlar d’un encariment dels costos, però no ho veuen amb mals ulls, si aquesta pujada es reverteix en millores: “No és favorable qualsevol increment de costos, en clau industrial. Però sí això ens ha de permetre reduir les fuites d’aigua i reduir la dependència de l’exterior, ampliant la xarxa d’aigua regenerada arreu dels polígons, benvingut sigui”, defensa Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic.

Des de la Cambra de Comerç, a través de la presidenta de la Comissió de Transició Ecològica, Eulàlia Planas, afegeix que “un increment no agrada a ningú, ni ciutadans ni empresaris, però si hi ha unes inversions que ens han de beneficiar en un futur, no ens hi podem oposar”.

Alhora, els representants coincideixen a lloar la tasca d’Aigües Sabadell, per ser “un exemple de model de gestió –aigua regenerada–”, i per la “sensibilització” en l’estalvi d’aigua: “Aquí, al riu, som uns quants que disposem de pous propis, i en aquest cas a qui rendim comptes és a l’Agència Catalana de l’Aigua, malgrat que amb aquest augment també ens hi notarem amb els serveis. En aquest cas, aquests diners s’invertiran a la ciutat, i això sempre és una bona notícia, amb la canalització de les aigües freàtiques dels pous del Ripoll i parc de Catalunya”, recorda Rosvi Moix, empresària i presidenta de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll..

El cas Freixenet, el primer avís

Però més enllà de la pujada del 14% en la factura de l’aigua a Sabadell, el sector empresarial continua mostrant el seu malestar i la seva preocupació davant l’obligació de reduir un 25% el consum d’aigua per a usos industrials en la fase d’emergència per sequera actual, alertant del risc que pot suposar per l’economia: “Moltes empreses ja han fet els deures en aquesta matèria, i per la seva activitat no poden aplicar aquesta reducció. Ara, amb Freixenet, ja tenim un primer cas de l’impacte que té la sequera a les empreses i als llocs de treball, i això sí que fa por”, alerta Eulàlia Planes.

En aquesta línia també s’expressen des del Gremi de Fabricants, on Núria Aymerich afegeix que “el sector empresarial està compromès en reduir la despesa de l’aigua, però necessitem que baixin les exigències, perquè hi ha indústries que no poden aplicar aquestes mesures”.