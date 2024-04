Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa a Sabadell aquest dijous. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

El tram del carrer d’Alemanya entre Ferran Casablancas i Sant Pau està tallat al trànsit des d’aquest dimecres a la tarda. I ho estarà fins d’aquí a un mes, el 24 de maig, si es compleix la previsió de l’Ajuntament. El tall es fa per poder retirar amb seguretat els estabilitzadors que durant nou anys han permès assegurar la façana, protegida, i en les darreres setmanes s’han reproduït amb un altre sistema a l’interior de la finca per continuar-la preservant.

Circular amb bicicleta per Sabadell esdevé una cursa d’obstacles diària per a molts ciclistes. A pesar de les accions a la ciutat en pro d’una mobilitat sostenible en els últims anys, en general els usuaris consideren que les actuacions són insuficients i apunten, sobretot, la necessitat de millorar la seva seguretat.

Aprendre a esquivar les bales​ de Xavi Coral i Història d’un piano de Ramon Gener han estat els llibres indiscutiblement més buscats aquest Sant Jordi a Sabadell. “La gent els ha arrasat”, apunta Jordi Seguí, responsable de la llibreria Tècnica. “També han sortit molt Un animal salvatge de Joël Dicker i La grieta del silencio de Javier Castillo”, afegeix Carles Fàbregues, de la Llar del Llibre.

Sabadell i Barcelona volen treballar plegats. L’alcaldessa, Marta Farrés, s’ha reunit aquest dimecres amb l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, en la primera visita institucional d’un batlle barceloní en dues dècades. L’objectiu de la trobada és començar a treballar en una estratègia conjunta sobre problemes que afecten les dues ciutats i tota la Gran Barcelona.

Era qüestió de temps, però l’estampa és colpidora. Acostumats a veure el llac artificial ple, resulta impossible no quedar impactat veient l’emblemàtic espai del parc de Catalunya buit, sense aigua. L’indret, però, encara no era completament sec aquest dimecres, ja que la zona on hi havia habitualment les barques mantenia encara una quantitat mínima d’aigua.