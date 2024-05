Sortegem cinc entrades dobles pel Catalunya-Panamà a la Nova Creu Alta

L’Estadi Municipal de la Nova Creu Alta acollirà el duel internacional entre Catalunya i Panamà, el dimecres 29 de maig a partir de les 19 hores. El duel serà retransmès en directe per TV3, però els lectors que vulgueu anar-hi tenir l’oportunitat de fer-ho.

El Diari de Sabadell sorteja cinc entrades dobles per a l’encontre. Per participar-hi, cal omplir les dades en aquest formulari, deixant el correu electrònic i el vostre nom perquè ens puguem posar en contacte amb vosaltres en cas de resultar guanyadors. El sorteig es farà a finals de setmana i els afortunats rebran un missatge per venir a recollir les entrades.