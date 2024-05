La cultura frega el ple a Castellar: “Atraiem gent d’arreu del Vallès”

Jauría, Alan el musical o El substitut, de Pep Plaza, no només han omplert de cultura el calendari de Castellar del Vallès en els últims mesos. També han fet penjar el cartell de sold-out a l’Auditori, que juntament amb l’Ateneu, han experimentat aquesta temporada un rècord d’afluència a les múltiples propostes.

En total, 4.170 espectadors han passat a veure alguna de les 27 sessions de teatre, música i dansa que s’han dut a terme a la vila la temporada 2023-2024. Una resposta ciutadana plasmada en el percentatge d’ocupació, superior al 75% del total d’aforaments. Són, destaca la regidoria de Cultura, tres punts més respecte als registres assolits durant el curs passat.

“Hi ha un públic molt divers”

“Ha estat una temporada molt positiva, amb una mitjana d’assistència molt elevada. Per sobre fins i tot de l’any passat, que ja va ser alta”, celebra la regidora castellarenca Joana Borrego. Més enllà de l’increment d’assistents, valora la varietat del públic. “La diversitat d’obres ha fet que vingui també un públic molt divers. Tot i que continuem tenim gent molt fidel, com mostren els abonaments, també arriba a més gent”, sosté.

Més enllà de l’increment dels espectadors a les representacions en el marc de les programacions estables d’octubre a desembre i de gener a maig, el nombre d’abonaments venuts també ha crescut. Un total de 172 persones han volgut impregnar-se de l’esperit cultural castellarenc amb la màxima freqüència, una vintena més que l’anterior curs.

Borrego aplaudeix l’acollida, no només per part dels castellarencs, sinó també per espectadors d’altres municipis de la comarca. “Ve molta gent de fora. Sabadell, Matadepera, Terrassa… La programació i l’espai els resulta atractiu”, manifesta. L’objectiu ara és continuar en la direcció dels darrers temps, amb noves obres de qualitat. A més, des del consistori es vol potenciar les obres de 0 a 3 anys, “un públic que sempre respon”.

En paral·lel, la programació ha anat acompanyada d’un seguit de propostes incloses a la Guia Didàctica, amb més de 4.500 alumnes de llars d’infants, educació infantil, primària i secundària que han assistit a més de vint sessions de teatre i audicions musicals que s’han fet a l’Auditori i a la Sala de Petit Format de l’Ateneu. Això enfila el nombre d’espectadors total en els equipaments castellarencs fins als 8.860.

La programació de la pròxima temporada, que començarà al setembre, ja està pràcticament definida i el calendari es donarà a conèixer pròximament. “Més enllà de la regidoria, hi ha un equip de tècnics que permeten portar al poble totes aquestes propostes”, tanca la regidora.