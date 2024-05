Sabadell és una ciutat de musicals. I el festival Observa, que aspira a ser un lloc representatiu per a tothom, va aconseguir plasmar aquest talent artístic de la ciutat amb la inauguració de dijous. Va ser a través de La Nit dels Musicals, que va omplir de famílies l’amfiteatre del Parc de Catalunya. Més d’una vuitantena de persones –entre cantants, ballarins i músics– van participar en l’espectacle de gran format, ideat per Albert González i Adrià Aguilera.

La Nit dels Musicals va injectar un ritme trepidant a l’Observa amb una versió reduïda de Grease, sota el títol Summer Nights. No hi van faltar les cançons més icòniques del musical romàntic adaptades al català, que una quinzena de cantants van interpretar al llarg del vespre. Entre tot el talent artístic local, hi havia el cos de ball format per membres de les escoles de dansa Ritme, Bots i KMY Studio. La música en directe va ser la cirereta del show, que va tenir al públic enganxat movent els braços amunt i avall a ritme de Grease Lightning. O completament emocionat amb la tendresa de Hopelessly devoted to you.

Abans, dos cantants molt admirats pel públic familiar, com són els exconcursants d’Eufòria Carlos i Carla, van escalfar musicalment l’ambient a la zona de Village.

Fotografies: Juanma Peláez: