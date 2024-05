Sabadell avança l’obertura de les piscines per prevenir la calor

El Govern sabadellenc ha decidit avançar l’obertura de les piscines municipals. Aquest 2024, doncs, les instal·lacions públiques d’aigua obriran a principis de juny, diverses setmanes abans respecte a com es feia fins ara, coincidint amb Sant Joan, que se celebra el 24 de juny.

El regidor Eloi Cortés ha avançat la notícia en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local d’aquest dilluns. El portaveu també ha confirmat que en els pròxims dies, previsiblement la setmana que ve, es confirmaran les dates d’obertura. Dependran de l’estat en què es trobin les instal·lacions, que durant els mesos previs estan en obres de manteniment, com és el cas de la de Ca n’Oriac. “Cada vegada s’avança més la calor i entenem que és lògic que les piscines estiguin obertes a la ciutadania”, ha expressat Cortés.

Sabadell, fora de l’emergència

La decisió de l’executiu local arriba després que la Generalitat relaxés les mesures del pla de sequera. Així, els espais públics d’aigua ja es podran obrir sense que s’hagin de considerar refugis climàtics. De fet, l’Ajuntament sabadellenc havia insistit en la necessitat d’omplir piscines a la Generalitat davant les altes temperatures que es preveuen en els pròxims mesos.

La pressió des de diferents sectors i les pluges dels últims mesos han permès flexibilitzar les restriccions en l’àmbit municipal. De fet, Sabadell va sortir el 7 de maig de l’emergència per sequera. Amb tot, però, les piscines comunitàries de blocs de pisos o les particulars d’ús privat no es podran omplir de zero aquest estiu, com ja va passar l’any passat.