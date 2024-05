“La gent no espera que un noi pugui tenir aquesta veu”

El sopranista Rafael Quirant i la pianista Jezabel Esbrí seran aquest dimecres al Saló del Teatre Principal per presentar l’espectacle Entre el barroco i el bel canto. El programa del concert, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell, abarca des dels inicis de l’òpera, amb múisca de Monteverdi, fins a arribar al segle XX, passant pel mig per obres de Händel, Vivaldi, Bellini i Rossini.

“Crec que el públic quedarà molt sorprès”, explica el sopranista calencià Rafael Quirant. Així ho ha pogut comprovar durant els recitals de la gira l’artista, guanyador del Premi Nacional de Cant, en la 101a convocatòria del Concurs de Joventuts Musicals d’Espanya. “Veig la sorpresa en les cares del públic. La gent no espera que un noi tingui aquesta veu, aquesta tesitura, i pugui cantar així”, assenyala el sopranista.

El pròxim concert de Joventuts serà un dels seus grans esdeveniments de l’any. El guitarrista, músic i compositor sabadellenc Juan Manuel Cañizares actuarà en quartet al Teatre Principal el 17 de juny a les 20h. El repertori del concert estarà basat en el seu disc flamenc Cuerdas de Alma.