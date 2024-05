El cas del rètol instal·lat a la rotonda d’entrada a Bellaterra des de Sabadell, amb les lletres ‘Cerdanyola del Vallès’, encara cueja. La Taula Cívica de Bellaterra (TCB), entitat que agrupa més d’una vintena d’associacions bellaterrenques, ha presentat una instància a l’Ajuntament per demanar oficialment la retirada del cartell.

L’entitat ha decidit elevar a l’alcaldia, ocupada per Carlos Cordón, una queixa formal per la col·locació d’un rètol d’unes “dimensions desorbitades” per anunciar el terme municipal de Cerdanyola. En el document, al qual ha tingut accés el Diari, exposen els motius que fonamenten el rebuig.

Bellaterra lamenta la “falta d’inversions per part de l’Ajuntament de Cerdanyola”, així com el “total abandonament en què es troba el nostre poble”. Els veïns critiquen la falta d’equipaments públics, transport, infraestructures obsoletes, la falta de recursos sanitaris i tot un seguit de deficiències que consideren que cal esmenar.

En el text, qüestionen que la col·locació el rètol ha sigut “una decisió unilateral de l’Ajuntament de Cerdanyola”. Un element que consideren exagerat per la seva “pompositat i dimensió”. “Si com ens diuen aquest rètol forma part d’un projecte del 2021 per dignificar les entrades a Cerdanyola, no entenem per què l’estètica i les dimensions no són com els altres rètols del projecte, ja que uns tenen una alçada de 0,83 m i les lletres del de la rotonda que ens ocupa fan gairebé dos metres“.

Per tots aquests motius, la Taula demana que retirin un rètol que “ofèn la nostra dignitat”, animant a fer les inversions necessàries a l’indret. En paral·lel a la instància, els veïns tenen previst entregar també la recollida de signatures aquesta setmana per evidenciar el malestar provocat pel cartell. De moment, però, fonts municipals descarten treure’l, tot i que lamenta el malestar i l’enrenou que ha suposat.