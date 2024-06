El teu defensor: “Ens deixen sense aigua unes 12 hores”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Veïns del carrer del Vallès lamenten que per dur a terme algunes millores s’hagi de tallar el subministrament d’aigua durant 12 hores. L’Ajuntament exposa que l’empresa encarregada “intenta fer-ho d’una manera àgil”.

Els veïns de l’edifici del carrer del Vallès número 42 han contactat amb el Diari per exposar una queixa: que es talli el subministrament d’aigua i que no es puguin evacuar les aigües residuals, durant dotze hores, per reparacions en les canonades del desguàs, de les 8 a les 20 h. “No estem d’acord, creiem que avui dia, hi ha sistemes per recollir aquestes aigües en dipòsits o cisternes a peu de carrer, sense necessitat de prendre una mesura tan dràstica”, exposa un dels veïns que han contactat amb el Diari.

El tall es va efectuar dimecres 29 de maig i després es va preveure ajornar-la, tot i que no va ser així. “En aquest edifici, el 50% dels veïns som persones amb més de setanta anys i no tots podem sortir de casa o no tenim altres alternatives”, exposen els veïns. És per això que han contactat amb El Teu Defensor: volen rebre una explicació per part de l’Ajuntament i reclamar que, en properes ocasions, no es faci l’obra fins que l’empresa pugui proposar una alternativa al buidatge d’aigües residuals, amb la instal·lació d’una canalització paral·lela amb dipòsit recol·lector.

“S’intenta fer de manera àgil”

Fonts de l’Ajuntament asseveren que “són treballs que s’han de fer al clavegueram per garantir una bona connexió entre la xarxa i els edificis”. En aquest sentit, les mateixes fonts han apuntat al Diari de Sabadell que “l’empresa que ho porta a terme intenta fer-ho sempre de manera àgil perquè la interrupció del servei duri el menys possible”. I també apunten que els avisos apunten aquesta durada “en previsió que pugui sortir qualsevol imprevist i per tal que els veïns ho puguin tenir en compte”.

Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat. D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania.