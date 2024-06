Fa uns mesos, la Maria Henarejos va fer un crit d’auxili, angoixada per la situació que viu. Després de més d’una dècada al seu pis protegit de Sabadell, a Can Rull, va rebre l’avís que havia de deixar-lo el passat 31 de març. Passada una pròrroga, la data límit s’ha fixat ara el 30 de setembre, un escenari que continua posant la veïna entre l’espasa i la paret.

Ella té 49 anys i pateix esclerosi múltiple, un diagnòstic que l’obliga a anar amb una cadira de rodes i viure en un pis adaptat -compartit amb la seva filla-. La seva situació de vulnerabilitat no li permet accedir a immobles del mercat d’habitatges privats, amb preus que no es pot permetre. Per això, demanava que s’habilitessin més pisos de lloguer social adaptats per a persones amb discapacitat.

“Estem treballant per ampliar el parc d’habitatge”

Segons ha confirmat al Diari el regidor d’Habitatge de Sabadell, Eloi Cortés, el Govern local té prevista la construcció de tres pisos habilitats i protegits a la ronda de Santa Maria, al sud de Sabadell. Els nous habitatges s’ubicaran en un espai de trasters a la planta baixa, després d’una rehabilitació que s’ha d’iniciar entre el setembre i l’octubre d’aquest any. “Estem treballant per ampliar el parc d’habitatge”, afegeix Cortés.

Com la Maria, la Núria i la Glòria experimenten una conjuntura similar, a Can Llong. Les sabadellenques, amb mobilitat reduïda i inquilines de pisos de Vimusa, hauran de deixar l’habitatge l’any que ve, una situació que suposaria un trasbals. De moment, la solució que li han presentat a la Maria -el cas més urgent- és anar a un pis de Cevasa. Segons explica ella, l’espai no està habilitat per a les seves condicions, hauria de pagar més del que paga ara i fer-se càrrec d’una reforma per habilitar-lo. Una possibilitat que no vol contemplar.

En cap cas es vol entrar en una guerra als jutjats que suposaria un desgast molt gran. La normativa estableix que hi ha un període màxim per ser en un habitatge de lloguer social. Temps que les tres veïnes estan a punt de superar -o que ja han superat, com el cas de la Maria-. “Som conscients que hi ha altra gent que demanda un pis habilitat, però la solució no pot passar perquè nosaltres el perdem“, diu ella mateixa.

Un canvi de programa

Ara, el consistori reitera que posarà fil a l’agulla. “Els recursos són finits i volem permetre que hi hagi rotació. És una situació sensible i en som conscients”, sosté Cortés, que apunta a un canvi en el programa d’habitatge de protecció oficial en casos com el de la Maria perquè no quedi sense solució. “Quan hi ha dificultats, valorem totes les opcions de canvi de programa“, exposa sobre com es vehicula la resposta de la mà de Serveis Socials.

Segons les darreres dades actualitzades, a Sabadell hi ha més d’un miler de pisos en règim de lloguer social gestionats per Vimusa, que representen poc més de l’1,8% de tots els habitatges registrats al cadastre el 2022. D’aquests, un total de 400 (prop del 36%) disposen de les condicions tècniques adequades per a la residència de persones amb mobilitat reduïda, una xifra a la qual caldria sumar els de l’empresa mixta SBD Lloguer Social. El 83,25% dels habitatges d’aquest segon grup es destinen al programa de gent gran i la resta, un 16,75% (un total de 67), al programa general de lloguer, on s’integren els casos de la Maria, la Núria i la Glòria, que urgeixen una resolució.