Obres al cim del Puig de la Creu: què s’hi està fent?

Si des del març passat has pujat al cim del Puig de la Creu, t’haurà sorprès no poder accedir a l’entorn de l’ermita, com era habitual abans. I encara més veure-hi camions i maquinària. Des de fa tres mesos, una tanca prohibeix el pas als excursionistes i ciclistes al mirador del cim amb vistes privilegiades a la plana del Vallès i al mar –en ocasions puntuals fins i tot a Mallorca– a causa de les obres que s’hi estan fent.

Obres: per què?

La pregunta assalta els visitants: per què s’hi fan obres? Encara que no ho sembli, el conjunt arquitectònic del Puig de la Creu necessita esforços importants de manteniment. En els darrers 20 anys, la propietat privada –no és de l’Ajuntament ni la Generalitat!– hi ha invertit molts recursos per tenir un edifici en condicions. Poca gent ho recorda, però als anys 90 la imatge de l’edifici era deplorable i decadent, ple de runa i víctima del vandalisme. Les portes d’accés s’havien forçat i havien destrossat i cremat portes, finestres i mobles.

Què s’hi fa?

Protegir i tenir cura de l’edifici és l’objectiu principal de les obres actuals davant les 30.000 visites anuals que rep el cim, segons la propietat. Per aconseguir-ho, s’ha decidit tancar el pas a la zona immediata que envolta l’edifici i a on hi ha el mirador actual.

Però no només això. El mur del mirador actual està en molt mal estat, és inestable, i la meitat ha desaparegut, esllavissat. S’està refent amb la mateixa tècnica de pedra seca natural. Amb les obres, es pretén que fins i tot millori la qualitat paisatgística del Puig de la Creu. És a dir, que observar-lo de lluny suposi una postal encara més bonica.

Ens quedem sense vistes?

Ara bé, els visitants es quedaran sense vistes privilegiades? La previsió és que no. Les obres estan creant un nou mirador, una mica per sota l’actual, aprofitant la topografia.

A sota l’edifici, hi haurà un nou camí perimetral de 2,5 metres d’amplada –un recorregut de circumval·lació– per on podran passar els visitants. De fet, aquest camí ja existeix. Només cal restaurar-lo. Són zones planes entorn de l’ermita on antigament hi havia hagut galliners i coberts de l’activitat de la pagesia i els camins que hi duien.

Quan acabaran les obres?

La primera fase de les obres va començar a l’octubre. La segona, al març i amb la previsió inconcreta que s’allarguin “durant uns mesos”. Per tant, acabaran aquesta segona meitat de l’any 2024. Les actuacions estan recollides al Projecte de millora dels entorns del Puig de la Creu, de l’arquitecte Pere Roca Roumens.

I hi podrem entrar?

És un edifici de propietat privada, sí. I cal evitar-ne la degradació, també. Però alhora és part del patrimoni històric de Castellar i té un valor simbòlic evident. Per tant, la propietat continuarà obrint l’edifici i el seu recinte en ocasions especials. Com és habitual, en cada Festa de la Primavera o de la Tardor, que se celebren anualment.