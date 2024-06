Les comunitats energètiques, el futur per no perdre competivitat empresarial?

Com optimitzar millor l’energia? Quines són les fonts d’energia que poden ser més rendibles? Quines són les polítiques ambientals dels estats? Tenen èxit les comunitats energètiques industrials? Empresaris i experts en la matèria han debatut aquest dijous sobre un aspecte candent entre el sector econòmic i empresarial per les oportunitats d’estalvi que pot generar, en un context on, des de l’esclat de la guerra Ucraïna, els costos energètics han tocat sostre.

“Tenim diversos reptes a resoldre, que si no els sabem resoldre, perjudicaran la nostra economia i la productivitat, afectant el desenvolupament industrial i turístic. Si som capaços de dedicar-hi recursos, tenim conseqüències positives, com la reducció de la dependència energètica”, ha assegurat Felip Puig, enginyer de camins, canals i ports, consultor i exconseller de la Generalitat de Catalunya, durant la jornada sobre mercats energètics, organitzada per la Cambra de Comerç, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, celebrat ahir dimecres.

Per la seva part, el president d’Honor del Grup de Gestors Energètics, José Enrique Vázquez, ha recordat als presents que a partir del 2050 “no tenim la tecnologia per produir tota l’energia que necessitem”. Per a Vázquez, els hidrocarburs és la millor opció, però el CO₂ obliga a buscar alternatives, que per a ell passen per la fotovoltaica: “Tornem a tenir una energia molt cara, i això pot fer molt mal a l’activitat empresarial. És important planificar i generar energia d’autoconsum”, ha defensat. De cara al futur, la viabilitat energètica passa per l’aposta decidida de parcs fotovoltaics, invertir en l’emmagatzematge i crear agrupacions energètiques: “Aquí cada poble té el seu campanar, el seu polígon, el seu poliesportiu, les seves plaques i la seva comunitat energètica”, ha ironitzat.

Finalment, el director gerent de la Cámara de Comercio de Navarra, José Andrés Palacios ha compartit l’experiència d’èxit a Lekunberri, on fa un parell d’anys es va posar en marxa la primera comunitat energètica industrial de Navarra, gràcies a la col·laboració publicoprivada. “El sol ens dona moltíssim. Cal invertir en xarxa i emmagatzematge, perquè l’any passat vam arribar al 60% d’autoconsum. Perquè hem d’invertir en nuclear?”, ha defensat Palacions, referint-se a les polítiques d’Emmanuel Macron, on la nuclear juga un paper clau en aquesta matèria.