Barberà del Vallès disposarà d’un nou aparcament Bicibox

El servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic metropolità, més conegut com a Bicibox, està funcionant de manera desigual en els dos mòduls que hi ha instal·lat a Barberà del Vallès. Així com el que està ubicat al costat de l’estació de Renfe té un ús mensual d’unes 100 bicicletes, el que es troba a la Bibllioteca Esteve Paluzie no té gaire demanda i s’està plantejant reubicar-lo en un altre lloc on tingui més utilitat.

Segons apunta el consistori, amb motiu del gran ús que es fa del Bicibox de l’estació de Renfe, l’AMB i l’Ajuntament estudien la instal·lació d’un segon espai per a bicicletes a la mateixa estació, però al costat est, molt a prop de l’aparcament gran de vehicles. Personal tècnic de l’AMB i de l’Ajuntament han de comprovar l’estat de l’emplaçament previst per procedir a la instal·lació del nou mòdul.

Amb aquest nou mòdul, la ciutat de Barberà del Vallès disposarà de tres Bicibox.

Aquestes dades es desprenen de l’informe trimestral que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que elabora la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible. L’objectiu d’aquests estudis és donar una resposta periòdica i sistemàtica als ajuntaments metropolitans sobre l’evolució del Bicibox a fi i efecte d’efectuar un correcte seguiment i preveure el seu creixement futur.

L’objectiu d’aquest servei és fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana i complementar altres serveis de transport públic fomentant la intermodalitat.

Els aparcaments Bicibox ofereixen un espai protegit per la seva bicicleta o patinet durant un període màxim de 48h entre setmana i 72h els caps de setmana.