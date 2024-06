Policies, davant de situacions límit: “No m’ho vaig pensar dos cops”

La Policia Municipal de Sabadell ha reconegut els seus agents per accions destacades l’any 2023 en el seu acte institucional anual. Hi ha tota mena d’històries amb distinció: rescats en un incendi, primers auxilis, detencions de grups organitzats, d’una persona que duia una arma de foc, d’un agressor sexual, intervencions i decomisos de droga… Hi ha altres policies a qui se’ls ha reconegut per la seva llarga trajectòria. Posem cara i parlem amb alguns dels policies premiats.

La Hind va descobrir el decomís més gran d’haixix de la història

La Hind va protagonitzar una actuació policial amb un punt surrealista dos mesos després d’entrar a la Policia Municipal. Un camió es va avariar en mig de la Gran Via a l’altura de carretera de Terrassa en plena hora punta. Ella, acompanyada d’un altre agent, va atendre el conductor del vehicle sense saber que aquella avaria rutinària acabaria sent el decomís més gran d’haixix de la història del cos.

“El remolc no tenia permís… i em va venir una mala olor, no sabia si a marihuana o a haixix… i el camioner va dir que era oli cremat”. La Hind va proposar trucar a la unitat canina. Un cop al lloc, els gossos van anar directe a una barra de ferro situada dins del remolc. No hi havia manera d’extreure la peça a la força, “i mira que ho vam provar entre quatre”.

L’operari d’una obra va irrompre i els va oferir un trepant. En fer el forat, va començar a caure una massa marronosa. El camió amagava 315 quilos d’haixix, embolicats en plàstics de paquets d’Oreo i paper film, que van anar recuperant per farcells ja a Can Marcet.

El policia tot-terreny que va ser l’escorta de Bustos

L’agent 1238 –prefereix no identificar-se amb el seu nom– ha estat distingit pels seus 32 anys de servei a la Policia Municipal.

És un dels més veterans del cos en l’actualitat i acumula experiència en molts àmbits: va entrar a la Policia Municipal amb només 23 anys, i des d’aleshores ha fet serveis de paisà, de motorista… Actualment, forma part de la nova unitat de Proximitat Estratègica, encarregada de les relacions amb les entitats i el teixit social, religiós, associacions de veïns i comerciants. “Mediem. No fem la feina típica del policia que la gent s’imagina”.

Durant molts anys va ser l’escorta de l’alcalde Manuel Bustos. “Era una època molt complicada. L’any 1999, el Comando Barcelona d’ETA tenia molta activitat”, recorda d’aquells inicis, en què tant l’alcalde com els regidors es desplaçaven amb cotxe blindat.

Ser l’ombra de Bustos implicava acompanyar-lo a tot arreu, a la vida política i com a persona. “Era molt intens. L’agafava ben d’hora al matí i no tornàvem fins a les 23 h… Tot el dia amunt i avall. Molts viatges!”.

El torniquet del Javi i del seu company va salvar la vida d’una dona

Els coneixements de primers auxilis poden salvar vides, i l’actuació ràpida del Javi i del seu company, el Toni, és un bon exemple. Van ser els primers a atendre una dona greument ferida per un atropellament al davant del CAP Nord, l’abril de l’any passat. Tenia una cama penjant amb la fractura oberta.

“La dona no podia estar així molta estona. Estava perdent molta sang”, explica el Javi, que és un dels agents més joves del cos, amb 25 anys.

El personal del CAP també va sortir a socórrer la dona malferida, però no disposaven de material d’urgències, com passa en tots els centres d’atenció primària. Davant de la situació límit i abans que arribés el personal del SEM, els agents van practicar-li un torniquet. “No ens ho vam pensar dues vegades. Ens va passar pel cap fer el torniquet, ens hi vam posar, i va sortir bé”, explica.

La reacció àgil dels agents va evitar que la dona morís dessagnada i que pogués ser traslladada al Taulí havent aturat l’hemorràgia.

Els 30 anys del Javier com a policia municipal

23 anys a la Policia Municipal de Sabadell són molts, i 30 en l’acció policial encara més. En aquest temps, el Javier les ha vist de tots els colors. “Cada moment, cada època, ha tingut moments destacats”. Recorda quan va descobrir la identitat d’uns grafiters reincidents que pintaven parets a la ciutat, la intercepció de grups de falsificació de CD… però el que més l’ha marcat va ser la mediació en un conflicte entre un grup de joves i veïns al Sud de Sabadell.

Justament, el Javier se sent molt representat pel model de policia de proximitat perquè “estàs en contacte amb el veïnat, es fan accions de mediació i per la convivència”. Considera que la relació amb la comunitat és una “part important” de la feina de qualsevol policia municipal.

“Després de tots aquests anys m’ha fet molta il·lusió rebre aquesta distinció”, explica el Javier, que ja havia rebut dues medalles per accions anteriors al llarg de la seva trajectòria al cos.

Fotografies: Juanma Peláez