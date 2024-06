Indústria per continuar

[Editorial, 8 de juny del 2024]

Què seria Sabadell i el Vallès sense la seva indústria? S’ha de potenciar el sector a la ciutat i a la comarca: cuidar la que tenim i fer que n’arribi més. No tenim un interès o una obsessió sectorial o ideològica, hi insistim i ho repetim constantment perquè la indústria és un generador de llocs de treball de qualitat a mitjà i llarg termini i esdevé un instrument fonamental per garantir salaris més bons i una bonaqualitat de vida per als treballadors, molts d’ells de la mateixa ciutat i de l’entorn.

Sabadell està en els seus millors registres de treball des del 2008, en la línia de Catalunya i Espanya. Si ho comparem amb les xifres prèvies a la pandèmia, els llocs de feina a la indústria creixen més que en el sector serveis (6,7% vs. 5,2%). Una molt bona notícia, ja que el salari mitjà industrial a Espanya (31.423 euros bruts anuals) supera en un 14,5% el del sector serveis (27.476 euros). A més, la indústria és un sector que facilita el creixement professional i personal dels treballadors i va estretament vinculat als avenços tecnològics i científics i al paper transformador d’una societat que avança sense parar. La indústria ens fa menys dependents de l’exterior i ens fa més forts dins d’Europa i en el mercat global.

Podríem continuar amb els arguments i omplir pàgines i pàgines… Però acabaríem amb la mateixa conclusió: necessitem la indústria per tirar endavant i ser més forts, a escala empresarial i pensant en la classe treballadora.