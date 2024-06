El polígon Parc Empresarial, en creixement malgrat la falta d’indústria

Dels set polígons d’activitat econòmica (PAE) de Sabadell, el del Parc Empresarial és el més jove (2012), i avui dia resta pendent per urbanitzar menys d’un 30%, la majoria de titularitat privada. La facturació de la vintena d’empreses ha crescut més d’un 18%, segons les darreres dades de l’Informe d’Estructura Empresarial, malgrat ser el cinquè PAE, amb un pes del 0,7%.

Fa prop de vint anys, coincidint amb el boom immobiliari, l’any 2006, quatre anys després de comprar els terrenys, la promotora Vantoureix va batejar aquest espai com el Sabadell Parc Empresarial, el que havia de convertir-se en un dels projectes empresarials més importants de Catalunya, amb l’arribada de més de desenes d’empreses d’alt valor afegit, amb l’objectiu de recuperar el lideratge industrial, tal com es va encarregar d’assegurar l’aleshores alcalde Manuel Bustos, l’any 2007, després de guanyar les eleccions, en una entrevista amb Diari de Sabadell. La crisi immobiliària i financera va truncar els plans d’un projecte que amb el pas dels anys acabaria mutant, per la imperiosa necessitat d’urbanitzar un espai, amb l’arribada del gegant Ikea l’any 2012. “S’ha perdut un 50% d’oportunitats, que principalment s’ha dedicat al comerç a l’engròs. Malgrat el context d’aleshores, la sortida escollida no va ser la més encertada. No havíem d’haver deixat de parlar del Sabadell industrial per acabar passant als serveis”, lamenta Pere Puig, president de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Avui dia, dels cinc sectors més importants en termes de facturació, quatre d’ells són dels sectors serveis –transport i emmagatzematge (57,7%), hostaleria (15,9%), venda i reparació de vehicles motor (10%) i comerç a l’engròs de TIC i maquinària (4%)–, arribant a representar més del 92% del total de la facturació, mentre que per part de la indústria, l’empresa marbres i granits Barcelona SL (3,8%), representa més del 50% del total de sector en aquest PAE de la ciutat (6,8%).

En l’actualitat, el Parc Empresarial compta amb un 70,9% del total de superfície urbanitzable urbanitzada, i segons dades de l’Ajuntament, tan sols queden 120.000 m2 pendents de fer-ho. La major part d’aquestes parcel·les, de titularitat privada, se situen a l’altre costat de la C-58 i a tocar de l’EDAR de Riu-sec. Així mateix, també n’hi ha, de parcel·les, de titularitat municipal, com la que s’ubica entre el passeig de Sant Pau de Riu-sec,36, i el carrer de Can Diviu, 36-66, d’uns 15.000 m2, de sòl industrial i que recentment el govern municipal va decidir ampliar-ne les opcions per accedir-hi, no només amb opció de lloguer, venda i dret de superfície, amb l’objectiu de prioritzar la implementació d’activitats econòmiques amb valor afegit en termes de creació d’ocupació i relacionades amb innovació i noves tecnologies.

Entre els propietaris actuals hi ha el fons d’inversió Cerberus Capital Management, Porcelanosa Grupo, Grupo Clavé i la cadena de restauració Taco Bell. “Malgrat que la majoria de les parcel·les no siguin de titularitat pública, hem d’intentar entre tots, en la mesura del possible, mirar que no s’obri una nova botiga de sofàs, sinó que les noves empreses contribueixin al creixement i a la competitivitat, amb llocs de feina de qualitat que ajudin a millorar el benestar de les famílies”, apunta Pere Puig Ysern.

Les darreres empreses en arribar al PAE han estat Obramat, Toyota Material Handling i a partir de l’any vinent està previst la posada en marxa del nou hotel HolidayInn Express & Suites i per a l’any 2026 Celestia Aerospace, l’empresa de fabricació i llançament de nanosatèl·lits, que s’emmarca dins el Hub Aeronàutic.

Al Parc Comercial Via Sabadell, que encara disposen de 7.600 m2 disponibles, repartits en tres locals, s’espera que pròximament entri en funcionament un nou gimnàs. Una de les demandes és implementar-hi activitats d’oci, una petició que fonts de l’Ajuntament ja deixen clar que, “malgrat que ja s’ha estudiat aquesta possibilitat, la normativa del Pla parcial no admet l’ús recreatiu en aquests espais. Hi ha impediments tècnic-jurídics que ho fan molt difícil”.