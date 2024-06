La història d’Alan Montoliu creua l’Atlàntic

La història d’Alan Montoliu ja ha arribat en format musical a nombrosos teatres del Vallès Occidental i de tot el país. Després de despertar els sentits aplaudiments del públic català, l’obra original farà ara el gran salt per arribar als Estats Units, obrint el 38è Festival Internacional de Teatro Hispánico de Miami.

Alan és un musical de nova creació dirigit per Mar Puig (guió i direcció escènica) i Mateu Peramiquel (composició musical), que porten a l’escenari una història basada en fets reals a través de cançons originals interpretades en directe. Concretament, l’obra narra la història d’Alan Montoliu, un jove de Rubí que va patir assetjament escolar i discriminació social, i que va lluitar fins que no va poder més.

“Estem molt contents i ens fa molta il·lusió aquest pas. No ens ho esperàvem i segur que serà una gran aventura”, explica Peramiquel. El festival es farà càrrec d’alguns costos, però el desembarcament suposa una gran inversió que els creadors estan convençuts que donarà els seus fruits. Després de fer temporada al Teatre Condal i de tota una gira pel territori català, ‘ALAN, el musical’ creua fronteres per la porta gran per obrir el certamen. Ho fa amb tres representacions a l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, un dels teatres més importants del país, els dies 12, 13 i 14 de juliol.

L’obra es farà amb subtítols en anglès. Una funció serà en català i dues en castellà. “L’hem adaptat: guió, cançons… Està tot doblat. La producció serà la mateixa, però ens haurem d’adaptar des del punt de vista escenogràfic”, detalla Peramiquel. L’equip és ple de figures vallesanes -de Sabadell, Terrassa i altres punts de la comarca-. De fet, la productora, WeColorMusic, és d’Ullastrell. Un fet que, lligat a l’origen rubinenc d’Alan Montoliu, ha acostat l’obra a diferents localitats del territori. “Hem tingut molt bona acollida arreu, visitant teatres molt emblemàtics de Catalunya”, celebra.

“Sabia que el meu fill arribaria lluny, però no tant”

L’obra té un valor social molt rellevant. La productora ha arribat a un acord amb l’Associació NACE (No al Acoso Escolar) per donar suport a l’espectacle durant l’aventura americana. “Mostra que creuen en el missatge. Per fer que la societat pugui canviar, i que la proposta sigui una eina pel sistema educatiu i les famílies amb fills i adolescents. No només qui pateix assetjament, sinó també els agressors. Perquè no sabem què hi ha darrere d’ells”, exposa.

La notícia va enorgullir la mare d’Alan Montoliu. “Sabia que el meu fill arribaria lluny, però no tant”, confessa Peramiquel sobre la seva reacció. “Que la seva vivència es pugui extrapolar per arribar a la gent és molt bonic. I serveix per continuar la lluita perquè s’acabi el bullying“, conclou ell mateix. El pròxim 28 de juny seran a Ullastrell per presentar el viatge a Miami i rebre el suport del poble. El gran repte americà està a punt de començar.