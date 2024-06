La pluja pot superar els vint litres en mitja hora a Sabadell

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimecres un avís de pluges intenses que afecten bona part del territori català, inclòs Sabadell. Els ruixats més forts s’esperen especialment a la tarda, a partir de les dotze del migdia i fins al vespre. Tocarà agafar el paraigua a la ciutat, amb precipitacions que poden superar els vint litres en mitja hora.

L’avís s’estén per diferents comarques, tal com es pot veure al mapa, amb uns ruixats que s’aniran desplaçant com al litoral i que seran sobretot intensos al Prepirineu i a les comarques de Girona. En les pròximes hores, ja de matinada i durant el dijous, la inestabilitat i els núvols es mantindran a Sabadell, tot i que s’aniran obrint clarianes a les portes del cap de setmana, amb pujada de les temperatures.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️ ➡ Dc. 08:00 a dj. 02:00 h

➡ Precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6 Hora local (h) = T.U.+2 pic.twitter.com/EzHLLuy9tb — Meteocat (@meteocat) June 12, 2024

Com passa en aquest tipus d’escenaris, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i recomana evitar desplaçaments, sobretot amb cotxe, davant la previsió de circumstàncies meteorològiques adverses.