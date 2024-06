Pisos de lloguer social a Sabadell: on es construiran, quan i com seran?

Sabadell rebrà fons de la Unió Europea per construir 156 pisos de lloguer social. Vimusa ha aconseguit 5,7 milions d’euros per construir dues promocions d’habitatge a Can Gambús, després de quedar fora en la primera convocatòria de l’Agència Catalana de l’Habitatge. “Són uns diners molt necessaris per respondre a la crisi residencial que estem vivint”, exposa el tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés.

Els nous blocs se situaran als carrers de Malta i del Kurdistan, tindran entre quatre i cinc plantes més els baixos, i disposaran de 108 i 48 habitatges respectivament, segons avança l’Ajuntament al Diari. En el cas de l’edifici del carrer de Malta, també hi haurà un jardí comunitari. Aquesta promoció ja està adjudicada i es començarà a construir a la tardor del 2024, mentre que el carrer del Kurdistan haurà d’esperar a principis de 2025. El Govern municipal preveu enllestir les obres i entregar les claus abans que acabi el mandat, el 2027.

Ambdós edificis seran sostenibles, amb mesures estrictes d’eficiència energètica, tal com estableixen els criteris dels fons Next Generation de la UE: es construiran amb fusta, per afavorir l’aïllament tèrmic, tindran un sistema d’aerotèrmia individual i plaques fotovoltaiques al terrat.

Els blocs tindran un aspecte similar als pisos de la carretera de Barcelona i de Francesc Layret, recentment posats a lloguer social, i que també han rebut 420.890 euros en subvencions europees. En paral·lel, es destinaran uns altres set milions d’euros dels Next Generation a obres de rehabilitació i eficiència energètica en edificis anteriors als anys 1980. A banda, s’està pendent de l’inici de les obres del complex de gent de gran de la Roureda.

Al final sí que hi ha diners

Sabadell s’havia quedat sense fons Next Generation per a construir nou habitatge social en la primera selecció de la Generalitat, que ara s’ha revisat. En el seu dia, l’Ajuntament va criticar el criteri “aleatori” de la Generalitat que “penalitzava els projectes madurs”, com alguns dels presentats per Sabadell. Cortés celebra que la Generalitat hagi assignat fons de la UE perquè la falta de pisos és un problema urgent i “necessita diners”: “El temps ens ha donat la raó”, conclou.

Les tres pròximes promocions previstes:

#1 Can Gambús 2, 108 pisos. Illa entre els carrers de Malta, Kurdistan, Eivissa i Lituània. Tindrà cinc plantes més els baixos i un pati comunitari. Inici de les obres estimat: tardor del 2024.

#2 Can Gambús 3.2, 48 pisos. Situada entre els carrers de Kurdistan, Estònia i Eivissa. Tindrà quatre plantes més els baixos. Inici de les obres estimat: 2025.

#3 Complex Roureda, 100 pisos per a gent gran. Illa entre els de Costabona, Àger, Rialb i la Ronda Oest. Inici de les obres estimat: tardor del 2024

El preu de lloguer es dispara un 50% en una dècada

En els últims deu anys només s’han aixecat dos blocs de pisos de lloguer social a Sabadell, una situació que s’agreuja si es té en compte la falta d’oferta del mercat. Els preus del lloguer van marcar rècord en el tancament de l’any 2023, amb 753,08 euros per habitatge, segons les dades de les fiances de l’Incasòl. Llogar un pis val un 50% més que en l’any 2013 i Sabadell ja és la quarta ciutat del país amb els lloguers més cars, per darrere de Barcelona i per sobre de Terrassa.