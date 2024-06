“Desmesurat” i “sense previ avís”: les reaccions d’entitats, comerç i partits polítics a la nova taxa de residus

[Albert Acín | Marta Ordóñez]

Consens general entre entitats i partits polítics de Sabadell: la nova taxa no convenç, s’han de plantejar alternatives i deixar de reciclar no és la solució. El nou impost que grava el tractament de residus ha aixecat les crítiques de sabadellencs i la preocupació d’algunes entitats i associacions comercials, una taxa que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental i que ara ha d’assumir el contribuent després de l’aplicació d’una nova llei europea.

Eduard Borràs, de la Cambra de Comerç, considera que l’Ajuntament podria haver reduit un altre impost, com l’IBI, després de duplicar la taxa, “una mesura del tot desmesurada” i recorda que el Govern municipal tenia un any més de marge per implementar la nova taxa. “Es podrien haver esperat i el que està clar és que la taxa no hauria d’haver pujat tant“, indica. L’entitat va presentar al·legacions, en què també va demanar una “millor gestió” dels impostos de cara el futur. L’Ajuntament va rebutjar les esmenes.

En la mateixa línia s’expressen des de Sabadell Comerç Centre. “Entenem que l’Ajuntament ara no pot assumir aquest dèficit i cobrir aquest cost de la deixalla. Ara bé, si ja no han d’assumir dos milions d’euros, per què no es reverteix en la cistella municipal d’impostos, alleugerint l’IBI, per exemple?”, es pregunta també Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre.

Comerciants i hostalers han criticat especialment que la norma hagi arribat “sense previ avís” i no s’hagin cercat “noves vies”, malgrat que entenen que l’Ajuntament “no té gaire marge de maniobra”. Miguel Tello, des de l’associació Ca n’Oriac Comerç, recorda la pujada d’impostos en la taxa de residus del 30% que van assumir els negocis el 2017: “El comerç paga la festa, però el cert que nosaltres sí que ho fem bé. La majoria reciclem i estem sensibilitzats”, exposa. “El cartró, el plàstic… això és fàcil de reciclar”, comenta.

Una reflexió a la que se suma Jordi Roca, president del Gremi comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell: “L’hostaleria fa molt que recicla, els olis, el vidre, les restes de menjar, el plàstic i el cartró”, sosté. “Ho hem de fer tots”.

Preocupació pel futur del reciclatge

Tello i Roca mostren la seva preocupació per la sensació de desànim compartida: “Hi ha gent que, com a mostra de descontent, deixarà de reciclar. I això no ens convé a ningú: pel medi ambient i perquè, aleshores, l’any vinent pagarem encara més”, exposen. Els comerciants plantegen una possible solució com la recollida porta a porta en el sector comercial. En el cas de l’avinguda de Matadepera, però, Tello fa un incís: “Els contenidors, molts cops, estan saturats. S’hauria de recollir amb més freqüència, sobretot el cartró i plàstic” apunta.

Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, també considera clau sensibilitzar i educar en una cultura del reciclatge: “És una taxa que depassa els ajuntaments, el que cal fer és sensibilitzar la ciutadania per a separar i reciclar. Cal posar el focus en fer-ho més i millor”.

“Taxes més equitatives”

Els comerciants proposen repensar les taxes per a fer-les més equitatives. Obradors critica que la mateixa taxa municipal “està malament distribuïda”. Per al comerç, es té en compte la ubicació, el sector comercial i els metres quadrats, amb un topall màxim. Diferents botigues a la Rambla, que sumen 45.000 metres quadrats, paguen 64.700 euros de taxa de residus, segons l’estudi impulsat per l’associació comercial el 2017. Un gran establiment, amb el mateix espai, contribueix amb 1.892 euros a la taxa. “O les grans superfícies paguen poc, o els comerços petits paguen massa”, afirma.

De fet, segons l’estudi, fa anys que es va detectar un increment exponencial dels residus de plàstic i cartró que no corresponia amb l’increment de l’activitat comercial. “D’on venen aquestes deixalles? L’origen-destí ja no és la mateixa ciutat. Això només s’explica per la gran irrupció de l’e-commerce i les grans plataformes de distribució, que només paguen la taxa de residus als punts on estan instal·lats els seus centres logístics”, afegeix. Així, lamenta que el comerç sabadellenc hagi de carregar a les esquenes les deixalles que es produeixen fora de Sabadell. “Ens mengem el dèficit municipal de cartró i plàstic”.

L’oposició demana revisar el model

També hi ha força consens entre partits de l’oposició a l’Ajuntament: tots consideren que s’ha de trobar una solució alternativa a la doble taxa que han de pagar els veïns i que el Govern municipal no ha informat bé dels canvis a la ciutadania.

Des d’ERC, la regidora Sílvia Renom considera que la nova taxa és “una estocada fiscal” per als veïns de Sabadell i creu que “es podria haver evitat“. Els republicans critiquen que s’hagin eliminat les taxes de 0 euros per a més de 12.000 famílies vulnerables i denuncien que “s’hagin retallat” les bonificacions per a les llars que fan servir les deixalleries i composten.

La Crida proposarà fer una consulta popular per preguntar als veïns què en pensen de les dues taxes i recollirà signatures en contra als barris de la ciutat. “Comencem un procés per tombar aquesta taxa“, apunta la portaveu de la formació, Anna Lara, que considera que “tothom ha poder dir la seva” sobre un nou tribut “injust i abusiu”. Creu que el PSC i Junts “no es poden creure impunes a tot el que fan”, exposa.

Hi coincideix Joan Mena, líder d’En Comú Podem: “És un exemple de mala gestió dels impostos del govern del PSC i Junts“. El portaveu dels comuns és conscient que la taxa ve imposada per la Unió Europea, però sosté que el Govern ha triat “posar tota la responsabilitat de la gestió i el tractament de residus a les esquenes de la ciutadania, el camí més fàcil”. Els comuns treballen en una proposa per modificar el tribut actual, que entregarà a l’executiu de Marta Farrés.

Des del PP, la regidora portaveu Cuca Santos creu que no és just que la taxa de residus municipal tingui en compte el nivell de renda. “No és just. Per guanyar més diners no reciclaràs menys”, apunta. “Hi ha gent que fa bé les coses, però pel sou pagarà més que altres que deixen les escombraries al carrer“, denuncia. Santos creu que la taxa no ha de ser progressiva, i considera que no hi ha d’haver cap excepció social perquè la taxa la paga el propietari de l’immoble i “la majoria de la gent vulnerable viu de lloguer”.