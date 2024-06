El Paddock, en venda: hi ha diferents alternatives

El centre comercial Paddock busca una nova oportunitat a l’Eix Macià amb l’impuls públic i privat que s’està donant a aquesta zona de Sabadell. La reobertura del Llac Center amb diversos establiments i una residència d’estudiants, més els 12 milions d’euros que l’Ajuntament preveu invertir per fer diverses millores en la imatge de l’avinguda de Francesc Macià fa que els propietaris del Paddock busquin l’oportunitat de reflotar, novament, aquest espai.

El director del Paddock, el sabadellenc Lluís Figueras, confirma en declaracions al D.S. que l’establiment està en venda –no han transcendit xifres– i la intenció és “tornar a posicionar comercialment el Paddock. Crec que és el que s’aconseguirà i amb el Llac Center contribuirà a situar aquesta zona com a referència d’oci i comercial”. “Abans d’acabar aquest any ha d’estar concretat qui i què hi haurà”, manté. Des del 2015, la propietat del Paddock és d’un grup francès, que el gestiona amb l’empresa Keys to Paddock S.L. El centre comercial disposa de 8.500 metres quadrats, uns 6.700 dels quals estan lliures, i la resta (un 20%) els ocupen la cadena de menjar ràpid McDonald’s, les botigues Pull and Bear i Play i un gimnàs en una part del segon pis. Figueras detalla que “volem donar una altra vegada el que sempre hauria d’haver estat obert i funcionant”.

El sabadellenc dirigeix el negoci –en el dia a dia hi ha qüestions a administrar, des de subministraments del propi funcionament a temes de seguretat– i col·labora en les negociacions que hi ha en marxa per atraure nous establiments al Paddock, o un comprador que se’l quedi tot i el gestioni. Lluís Figueras afegeix que “hi ha tres camins” que s’estan explorant, tot i que no en pot donar més detalls per preservar el secret de les negociacions. “El camí que es prendrà finalment, en aquest moment, crec que ningú ho pot dir perquè depèn de moltes coses”, manifesta, perquè “depèn de quin camí es pren té unes necessitats o unes altres”. Un dels aspectes a tenir en compte és l’aparcament, que l’immoble comparteix amb altres edificis de l’Eix Macià i, per tant, no és exclusiu. Més de 800 places d’aparcament en tres nivells subterranis.

La voluntat dels propietaris és no tancar definitivament, perquè estant obert, la refundació és més fàcil en termes administratius. En els econòmics, segons el seu director, no hauria de suposar una gran inversió més enllà de fer algunes adequacions perquè “ho té tot” i es podria “reflotar i reactivar amb una rapidesa molt més gran que el Llac Center”.

Millora integral de l’Eix Macià

La setmana passada, en la presentació del projecte de millora de l’Eix Macià, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va confirmar que treballa “amb tota la discreció” per ajudar a reactivar el Paddock. Per la seva part, Govern i establiments de l’avinguda de Francesc Macià preveuen invertir un total de 12 milions d’euros per renovar terrasses, reformar el pàrquing de sorra i la plaça de la Concòrdia, entre altres accions per millorar aquesta zona.