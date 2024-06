Dos de cada deu turismes tenen més de 20 anys a Sabadell

El 57% dels turismes que tributen a Sabadell ha estat matriculat abans del 2014 i 2 de cada 10 automòbils (18.548) té vint o més anys, segons dades facilitades per l’Ajuntament. El parc mòbil d’aquest segment té una mitjana superior a la dècada d’antiguitat i menys del 15% dels turismes se situen a la franja de 0 a 5 anys.

Segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem, en xifres globals, si comparem el primer trimestre del 2024 amb els períodes dels darrers dos anys, Sabadell manté el lideratge de manera consecutiva pel que fa al nombre de vehicles matriculats, amb un creixement superior al 5,5% respecte del 2022, amb 1.212 unitats matriculades en aquests primers tres mesos del 2024.

A les portes de l’entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, prevista per a l’1 de gener del 2025, hi hauria prop del 20% dels turismes de sabadellencs que podrien quedar-ne exclosos, sempre que, no complissin cap de les excepcions que l’Ajuntament de Sabadell planteja, malgrat que avui dia encara no s’ha arribat a un acord amb la Generalitat (veïns amb residència a la ZBE; persones amb mobilitat reduïda o diagnosticades de malalties que requereixin tractaments mèdics; famílies amb baixos nivells de renda, és a dir, tothom que estigui per sota de 1.200 euros d’ingressos nets mensuals; autònoms i treballadors que s’hagin de jubilar en un període màxim de cinc anys; vehicles històrics, i vehicles de matrícula estrangera).

Recentment, a Sabadell ja s’han instal·lat càmeres a vint punts de control de trànsit que identificaran la matrícula posterior de tots els vehicles que circulin per la zona de baixes emissions i, si no compleixen la normativa, seran sancionats. La previsió és que la ZBE funcioni de 07 h a 20 h de dilluns a divendres.