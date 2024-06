L’hoquei castellarenc toca el cel a La Jonquera

L’hoquei castellarenc torna a estar d’enhorabona. Només un any després de pujar a Primera, l’equip entrenat per Pep Mateo va assolir el segon ascens consecutiu i jugarà per primera vegada a la seva història a Nacional Catalana, la màxima categoria de l’hoquei al país.

L’èxit es va consumar en un cap de setmana per al record a La Jonquera, on es va disputar el play-off. Diumenge a la tarda, una agònica victòria en l’últim minut contra el filial del Noia certificava la proesa i desfermava l’eufòria entre els grana, que van omplir les graderies del pavelló. “Estem molt feliços, no només pel club, sinó també pel que suposa pel poble. És una fita històrica“, expressa Roger Benet, president del club.

Un equip amb un fort lligam sentimental

Un gol d’Oriol Garcia en el tram final va donar el bitllet per assaborir la glòria derrotant el totpoderós conjunt de Sant Sadurní, que no havia perdut cap final. “Ens tocava a nosaltres. Arribar a nacional catalana amb un club que té 25 anys d’història no és senzill. I menys d’on veníem”, sosté Benet, que destaca que el 90% de la plantilla del primer equip està integrada per jugadors formats a les categories inferiors.

La conquesta en terres gironines posa la cirereta a una temporada en què el segon equip també ha pujat de categoria. “Ha sigut un any molt positiu. Estem creixent. I continuarem creixent. Ja hi ha més d’una vintena d’equips i l’any que ve en tindrem més. Volem que l’hoquei sigui un esport potent a Castellar“, reivindica el president de l’entitat.

L’equip dirigit per Pep Mateo, que tancarà un cicle de tres anys al club castellarenc, celebrarà l’ascens el pròxim 28 de juny amb una rua pels carrers del poble. Serà el final de festa a dos anys que han portat l’hoquei castellarenc a una nova dimensió.