L’Audiència de Barcelona ha decidit arxivar la causa dels agents que van reduir una noia amb una pistola Taser en un ambulatori de Sabadell el novembre del 2020 i demana que es jutgi només el caporal dels Mossos que va intervenir en els fets.

Segons avança ‘El Mundo’, el jutge manté l’arxivament de la causa dels tres agents que van intervenir i que va decretar la titular d’instrucció número 2 de Sabadell. Els fets van tenir una gran repercussió mediàtica. Els Mossos van reduir la jove amb una pistola Taser a les portes del CAP Creu de Barberà.

La sabadellenca, que aleshores tenia 26 anys, hauria patit un atac d’angoixa quan va anar al centre, on tenia visita, ja que no haurien deixat entrar la seva mare, que l’acompanyava, per les restriccions del coronavirus. Dies després del succés, ella mateixa va explicar que denunciaria els agents per una actuació que considerava desproporcionada.