Esquerra Republicana Sabadell ha atorgat aquest dimecres al vespre el 18è Premi Valors Republicans a l’activista veïnal Esther Lopera, destacant la seva llarga trajectòria de compromís amb la millora, el benestar i la justícia social tant al seu barri, Can Deu, com al conjunt de la ciutat.

“Sempre m’han preocupat molt les persones. Per això porto 50 anys lluitant”, ha expressat Lopera, mostrant l’orgull de veure una representació dels veïns d’un barri que ha protagonitzat sempre “una lluita envejable”. En aquest sentit, durant el seu emotiu discurs, ha recordat anècdotes i vivències que servirien per escriure “quatre o cinc llibres”, plens de figures claus que l’han acompanyat durant totes aquestes dècades. “Sempre ha sigut un barri molt solidari, on hem construït moltes coses”, ha reivindicat sobre el teixit associatiu del veïnat.

Lopera ha apel·lat a la lluita dels joves, a l’esperit crític “contra qualsevol partit”, sempre amb la voluntat de “construir un món millor”. I ha tancat: “no em jubilo com a ciutadana”, ha dit, despertant els aplaudiments dels assistents i convidant a continuar la lluita als presents. Finalment, la premiada ha agraït les mostres d’afecte, “una estima que no es pot comprar ni per tot l’or del món”.

Prestigiosos premis

Esquerra Republicana Sabadell convoca aquests guardons cada any des del 2005, amb l’únic parèntesi del 2020 a causa de la pandèmia de covid. Noms com David Serrano, Muriel Casals, Carme Forcadell, Jordi Cuixart o Meritxell Serret han estat reconeguts en el passat. L’últim premi va ser per a Salvador Domènech, l’any passat.

La secció local del partit li ha lliurat el guardó en un acte a l’Espai Àgora (centre cívic de Sant Oleguer). L’esdeveniment també ha servit per reconèixer el compromís dels militants d’ERC Sabadell amb cinc, deu, vint i trenta anys d’antiguitat com a membres del partit, que han rebut una insígnia. L’acte ha estat amanit amb la música de la violinista Alba Bonet i del trompista David Bonet.

