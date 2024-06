L’Armand Pérez fa un mes i mig que va aterrar al Centre de Formació Cal Molins de Sabadell. Precisament, en un moment de molta feina: ha decidit formar-se en rebosteria i “ja portem fetes uns centenars de coques de Sant Joan”, explica. “Vaig detectar que és un sector amb molta demanda de feina i que em cridava l’atenció”, apunta, preguntat pels motius d’haver escollit aquesta branca. Uns metres més enllà, el David Marín imparteix una formació d’arrencament mecanitzat de ferritja, que primer es treballa amb simuladors i després fent anar la maquinària. “Aconseguim una inserció laboral d’entre un 70 i un 80 per cent”, celebra el docent.

Seguint pel passadís, un grup de persones practica tècniques de primers auxilis; i a la sala més cantonera, una desena de persones atenen trucades que dispara aleatòriament un sistema programat per agafar soltesa en el món de la teleassistència. I així, fins a arribar a la seixantena, que és el ventall de cursos formatius que ofereix Cal Molins.

S’esperen un miler de persones aquest any

Prop de 700 persones, majoritàriament en situació d’atur o que volen obrir-se a nous horitzons formatius, estan rebent una formació per actualitzar i adquirir coneixements per millorar el seu currículum professional. L’Ajuntament augura que a finals d’any un miler de persones hauran passat per Cal Molins. Durant l’any, 2023 un total de 1.307 persones van cursar uns estudis en aquest centre, amb un 68,7% de grau d’inserció.

Gairebé tots els cursos permeten obtenir un Certificat de Professionalitat, alhora que inclouen un període de pràctiques en empreses. Els requisits per participar en aquestes activitats formatives són tenir edat laboral, estar prioritàriament en atur i disposar d’un determinat nivell d’estudis.

Cal Molins es va posar en marxa fa 12 anys com a complement de l’activitat del Vapor Llonch. La mida d’aquesta instal·lació la converteix en un dels equipaments més grans destinats a la formació per a l’ocupació en el territori català, diuen fonts del consistori, amb més de 3.000 m2 de superfície.

Hi ha una simulació d’empresa

Talentum és una empres fictícia, però amb tots els departaments, l’equip humà i el funcionament per a poder ser una empresa real en actiu. En el marc del programa SEFED, un dels espais de Cal Molins acull una simulació d’empresa amb finalitats educatives. Així, desenes de persones ocupen cadascuna de les tasques i posicions que configuren una empresa. “Aquest cop ens ha tocat ser a la recepció, per exemple”, explica Santi Serrano. “Però cada setmana rotem de posició, independentment dels interessos que tinguis, has d’anar passant per tot arreu”, afegeix Mariama Jallow. Per tant, la setmana que ve els podria tocar ser part de l’equip de compres, de magatzem, d’investigació de mercats, de màrqueting, de comptabilitat o de control de personal, entre molts altres espais. Precisament, d’aquí poc començaran les seves pràctiques a una empresa, apunten.

“S’actualitza escoltant les necessitats de les empreses”

La finalitat és la de generar ocupació tot escoltant la demanda d’especialistes que requereix el teixit empresarial. “L’oferta formativa està en constant actualització, fem treballs a mida per formar treballadors per a les empreses que busquin localització a Sabadell“, sosté Lluís Matas, tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica. “Registrem uns 11.000 aturats, un nivell d’ocupació que no s’havia registrat mai a la ciutat”, celebra per la seva banda Antonio Rodríguez, regidor de Desenvolupament Econòmic. “Amb programes com els de Cal Molins nosaltres hi posem el nostre gra de sorra”, afegeix.