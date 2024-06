Sant Cugat reclama eliminar un recàrrec de l’AMB en un tribut municipal

El ple municipal ordinari celebrat aquest mes a Sant Cugat va servir per aprovar una moció institucional –a instàncies del grup municipal del PP- per instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a eliminar el recàrrec del tribut metropolità del 2023. Segons expliquen des del consistori vallesà, l’organisme supramunicipal va cometre l’equivocació de no enviar les notificacions o rebuts de pagament del tribut 2023 a diversos municipis i, posteriorment, enviar als contribuents el requeriment de pagament amb un recàrrec del 5% de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i posterior execució dels deutes impagats amb recàrrecs del 10% o 20%.

La moció aprovada fixa que l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament atengui, reculli i canalitzi les queixes i reclamacions dels afectats que així ho considerin en no haver rebut les notificacions corresponents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, el text acorda “reclamar i negociar davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una resolució per a tots els ciutadans afectats del municipi, aplicant el mateix criteri i les mateixes solucions donades a l’alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès”.

El precedent de Cerdanyola

La situació es va evidenciar per primer cop a Cerdanyola del Vallès, on uns 7.000 veïns van rebre a començaments d’any una notificació alertant-los que no havien pagat el tribut metropolità corresponent a l’exercici 2023 i que ara haurien de fer front a una sanció en forma de recàrrec sobre aquest impost. Des de l’ens metropolità admetien aleshores que hi havia hagut un “problema amb la distribució per correu” dels requeriments de pagament originals.

L’AMB assegurava que aquest incident es circumscrivia únicament al municipi de Cerdanyola del Vallès i que ja estava en vies de solució perquè cap contribuent hagi d’assumir aquests recàrrecs indeguts. Una situació que ara tindria també impacte a Sant Cugat. En el cas de Cerdanyola, els contribuents que ja l’havien pagat, se’ls descomptarà l’import del recàrrec en el rebut corresponent a l’any 2024.

El Diari ha intentat contactar en els últims dies sense èxit amb l’AMB per veure quina resposta es donarà davant d’aquesta nova reclamació municipal.