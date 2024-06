Rebutjada la moció de la Crida per “aturar immediatament” la nova taxa comarcal de residus

La moció de la Crida per Sabadell que proposava “aturar immediatament” el cobrament de la nova taxa comarcal de residus va quedar rebutjada aquest dimarts al ple municipal de juny amb els vots en contra de PSC i Junts, que sumen majoria absoluta. Hi van votar a favor ERC, Crida i Sabadell En Comú Podem i PP i Vox es van abstenir.

Aquesta nova taxa va provocar una segona manifestació en contra aquest dimarts a les portes de l’Ajuntament, mentre hores més tard, a l’interior de l’edifici de la plaça de Sant Roc, es va debatre la seva aplicació. La regidora Anna Lara va argumentar que el Govern podia aturar el cobrament de la taxa perquè “hi havia marge fins al 10 d’abril de 2025 per establir-la”. Hi ha ciutats, va dir, que encara no l’estan aplicant per aquest motiu, i va destacar que no és una imposició que hagi de cobrir el 100% del cost.

En representació del Govern, el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, va acusar la Crida de fer demagògia per demanar anul·lar la taxa perquè “s’ha d’aplicar per mandat europeu, amb la qual cosa, evidentment, anul·lar la taxa no és una solució factible”. Gibert va recordar que al Consell Comarcal PSC, ERC, Junts i comuns han donat suport a com s’ha d’aplicar la taxa, que va afegir que hi ha diferents elements per obtenir bonificacions.

Des d’ERC, el regidor Santi Valls va lamentar que en matèria de recollida selectiva no només no s’han assolit els objectius sinó que “estan estancats”, per la qual cosa els republicans aposten per “fer un canvi urgent” i definir un nou model.

Manca d’informació

Segons la Crida, el Govern ha estat partícip d’un “cercle perfecte de desinformació en el millor dels casos”, perquè denuncia que no s’ha informat adequadament de la nova taxa, en la línia del què també va posar sobre la taula la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS).

“No s’ha fet una campanya d’informació a la ciutadania”, va denunciar el regidor de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena. El sabadellenc va recordar que Sabadell és a la cua en matèria de reciclatge al Vallès i que cal prendre mesures per revertir aquesta situació.