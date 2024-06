Els casos de càncer de pell han anat in crescendo amb els anys. “Hi ha un augment clar de la incidència d’aquest tipus de malaltia”, detalla Anna Porta, de l’equip de dermatologia de l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Al país, es van diagnosticar prop de 20.400 casos nous l’any passat, el que representa un creixement del 8% respecte a l’any 2022. Preguntada pels motius d’aquest augment, l’especialista en dermatologia apunta que “s’ha posat de moda posar-se moreno sense control i exposar-se al sol durant les hores puntes, de 2 a 4 del migdia”.

Encara que aquest tipus de càncer pot originar-se per diferents factors, els experts assenyalen que “l’exposició solar és el principal factor de risc”. “Fumar o la genètica també són condicionants”, assevera Porta. L’exposició al sol és acumulativa i, per tant, és més probable en persones grans que han estat més anys rebent l’impacte solar. “El cap, les orelles o les mans, per exemple, són algunes de les zones que absorbeixen més els raigs del sol”, conclou Porta.

L’Hospital Parc Taulí atén anualment uns 3.000 casos nous de càncer. Els més freqüents són els càncers de mama i els de còlon, amb 350 casos diagnosticats cada un per any.

El de melanoma, dels que registra més supervivència

Malgrat la seva incidència creixent, el càncer de pell tipus melanoma –dels més freqüents– és un dels que registra una taxa de supervivència més alta. En les dones la taxa de curació és del 89,6% i en els homes d’un 84,4%. Això, segons xifres relatives a la supervivència passats els cinc anys des que es va detectar. El pitjor índex es dona en el tumor de pàncrees, que entre els homes és del 8% i entre les dones del 10,4%.

El director del servei d’Oncologia, el Dr. Miguel Ángel Seguí, celebrava en una entrevista al DS que “en els últims 40 anys la taxa de curació del càncer o de llargs supervivents s’ha duplicat”. En el transcurs d’aquests anys, el percentatge de persones que superen la malaltia ha anat augmentant. “Això ens diu que d’aquí a 40 anys més, el càncer pot esdevenir una malaltia encara més controlada“, apuntava el doctor.