Tarda de reivindicació a Can Puiggener. Prop d’una vuitantena de persones s’han aplegat aquest dijous a la plaça del Primer de Maig per demanar més oferta de casals d’estiu i de lleure al barri. La concentració ha vingut motivada per “la manca d’oferta de casals”, com reivindiquen famílies del barri. L’Ajuntament ha previst un casal d’estiu per a infants de 6 a 12 anys escolaritzats a l’escola Tarlatana i a l’escola Joan Maragall. Una proposta que entitats i famílies veuen “insuficient” perquè “deixa fora una franja d’edat molt significativa i les famílies del barri que escolaritzen els infants fora de Can Puiggener”, com explicaven en un comunicat.

El casal d’estiu de l’esplai La Baldufa acollia molts infants del barri; però l’esplai va anunciar recentment que es veia obligat a fer una aturada temporal per la manca de monitors i de “suport institucional”.

L’AFI del Tarlatana ha muntat el seu propi casal

“Des de l’AFI de l’escola Tarlatana hem aconseguit fer un casal d’estiu amb una donació d’una fundació privada per contractar monitors”, detalla Mar Rull, presidenta de l’AFI. El casal acull 32 infants de 3 a 5 anys durant quatre setmanes. Malgrat tot, Rull lamenta que “no podem acollir més infants perquè no tenim pressupost per a més monitors”. Així doncs, segons la presidenta de l’AFI encara hi ha famílies que no podran portar els seus fills a un casal del barri.

