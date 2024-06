Manca d’abastiment de medicaments a les farmàcies de Sabadell

Els farmacèutics han advertit en els últims mesos que arrosseguen fa temps un problema d’abastiment, que amenaça l’ús de centenars de medicaments. Fa unes setmanes, un dels afectats en primera persona explicava que havia tingut problemes per trobar l’Ozempic, un medicament per a persones diabètiques que ara s’està receptant també a persones que volen perdre pes. La llista, però, és molt més llarga, i també inclou altres productes farmacèutics, com les bosses de recollida d’orina.

“Una clienta habitual va acabar demanant per internet el producte que buscava, provinent d’Itàlia”, explica una de les farmacèutiques consultades. La situació s’estén a fàrmacs habituals, com l’aspirina -AAS, àcid acetilsalicílic- o el Trangorex, que es recepta a persones amb problemes del cor. Analgèsics, xarops o antiinflamatoris són també entre els més ‘buscats’, sovint, sense èxit. Alguns dels genèrics, exposen, han de ser substituïts per altres medicaments similars. Tot i que les mancances no sempre són del mateix fàrmac, un fet que no permet consolidar les alternatives.

A què es deu la manca d’estoc?

“És un problema que fa temps que patim”, admeten des del sector, que desconeix la causa i apunta a múltiples factors. Els laboratoris sostenen que de vegades falta matèria primera, algun principi actiu o fins i tot elements dels envasos, que limiten l’estoc als establiments.

La guerra d’Ucraïna, assenyalen, pot haver tingut impacte en el transport de mercaderies. Tot i que és una realitat que va més enllà. De la mateixa manera, els preus, més barats a Espanya en comparació amb altres països europeus, també pot condicionar el fet que els laboratoris venguin el producte a altres indrets on guanyen més diners.

Amb tot, el sector transmet un missatge de tranquil·litat. “Quan no en tenim, busquem alternativa en el mercat”, expliquen les fonts consultades, que disposen d’una xarxa connectada de farmàcies per sol·licitar el medicament a altres establiments de la ciutat. Malgrat això, el procés s’alenteix i el client pot veure’s obligat a tornar a la consulta del metge per canviar la recepta i trobar un medicament que s’ajusti a les seves necessitats disponible al mercat. Mentrestant, els farmacèutics paren l’impacte d’un problema que amenaça amb convertir-se en crònic.