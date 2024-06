Reclamen que comencin les obres a la plaça Mossèn Geis

Les obres de la plaça de Mossèn Geis encara no han començat i no es preveu que l’inici sigui imminent. La reforma i millora de la plaça estava previst que comencés la tardor del 2022 i acabés al cap de cinc mesos, probablement a principi del 2023, però cap d’aquestes previsions s’ha complert. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell confirmen al Diari que en aquests moments “s’està tramitant l’adjudicació de les obres”. Es tracta d’un projecte que es va donar a conèixer a finals del 2021, liderat per Junts per Sabadell, que en el mandat passat donava suport al Govern i, actualment, en forma part.

Preguntats per aquest mitjà, representants de l’Associació de Veïns Centre-Mercat es mostren indignats per aquesta situació de no inici d’obres. El president de l’entitat veïnal, Evarist Fortuny, reclama “que no ens enganyin, estem veient que moltes places les renoven i aquesta, després de tants anys al darrere, res de res”. “En aquesta zona del centre no hi ha zones verdes i aquesta plaça seria un petit pulmó”, defensa el sabadellenc.

Fortuny vol que el Govern els expliqui “exactament” què té previst fer amb aquest espai, sense presentar-los calendaris que després no es compleixen. Aquests veïns desitgen que la plaça millori en qüestions com el civisme ciutadà i la recollida d’excrements de gossos. A finals del 2021, el projecte estava pressupostat en gairebé 482.000 euros, que s’haurà de veure en què s’acaben traduint finalment per la inflació dels darrers anys. El projecte consisteix en una reforma integral de la plaça perquè tingui més arbres i sigui més accessible. Hi haurà una porxada al centre i es renovaran les altres estructures.