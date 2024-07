En les últimes hores, els sabadellencs han conegut un dels grans secrets guardats amb cura cada any: els noms que protagonitzaran la festa major a la ciutat. Enguany, del 6 al 9 de setembre, Sabadell viurà dies de celebració, amb centenars d’activitats arreu.

Un dels focus està sempre posat en els artistes que vindran a la ciutat. Entre els principals atractius, hi haurà Els Catarres, Juan Magán, els OBK, Ladilla Rusa i propostes com el Vaparir Tour de Flaixbac, que repetirà un any més en l’inici de la festa.

Veient els noms i alguns dels caps de cartell, què us semblen les propostes? Quina us agrada més? En trobeu a faltar alguna?

